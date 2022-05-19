Під час війни сім'я гумориста й актора Юрія Ткача жила в Болгарії. Та днями повернулась до України, щоб зустрітись.
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Юрій Ткач зустрівся з сім'єю
Актор опублікував зворушливе відео возз'єднання сім'ї в інстаграмі. Ймовірно, Юрій Ткач зустрівся з дружиною в Чернівцях.
Зустріч після двомісячної розлуки. Два дні разом і знову розтавання на невизначений час. Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка,
– написав актор.
"Вперше для нас була розлука довжиною у два місяці. Зараз зустріч. Тільки на два дні. І знову розлука, тепер не так довго, але все ж таки. Я дуже люблю тебе мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам'ятав, без тебе не хочу, не можу, не буду", – поділилась його дружина.
Юрій Ткач зустрівся з сім'єю: дивіться відео
Реакція мережі
Відео возз'єднання сім'ї розчулило мережу. Під роликом безліч коментарів:
- "Ну що ж ви робите, це до сліз";
- "Просто плачемо. Раді, що з вами все добре";
- "Як сумно і страшно від того, що зараз відбувається. Як сумно жити на відстані з близькими й рідними";
- "Ми вас сьогодні бачили у Чернівцях. Все буде Україна!";
- "Це так зворушливо, до сліз";
- "Ну як без сліз на це дивитися? Будьте щасливі";
- "Як зворушливо, сльози радості";
- "Рада, що маєте можливість обняти рідних. Хай береже вас Бог! Мій тато в Сєверодонецьку, чекаю його, і теж хочу так обійняти".