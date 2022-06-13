У березні дружина Тимура Мірошниченка Інна разом з двома дітьми виїхала до Німеччини. Хоч сам ведучий перетинав кордон і вів події у Польщі, він не бачився з сім'єю довгий час.

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Тимур Мірошниченко зустрівся з рідними

Днями телеведучий вперше за довгий час зустрівся з родиною. Він показав на відео, як спершу до нього підбігла 3-річна донечка Мія, а потім 2-річний син Марко. Діти міцно обійняли батька після розлуки.

"2,5 тисячі кілометрів за 2,5 дні. Ми знову разом", – поділився Тимур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко зустрівся з сім'єю: дивіться відео

Шанувальники у коментарях зізнаються, що ролик довів їх до сліз. Вони діляться враженнями від відео:

"Як це зворушливо";

"Ой, все, я плачу";

"Скоріше б усі, хто змушений був розлучитися, зустрілися знову";

"Чому я плачу? З поверненням";

"Як це зворушливо! Нехай у кожній сім'ї буде така гармонія, як у вашій";

"До сліз, довгоочікувана зустріч. Кожен раз, коли дивилася сторіз Тимура, уявляла, як він сумує за дітьми. Нехай ваша родина ніколи не розлучається";

"Божечки, я плачу. Хай усі дітки поскоріше зустрінуться зі своїми батьками";

"До кому в горлі й мокрого блиску в очах".

Нагадаємо, також не так давно Юрій Ткач також зустрівся з рідними. Актор не бачився з донькою та дружиною два місяці. Сім'я два дні змогла побути разом, але знову розлучилась. "Я дуже люблю тебе мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам'ятав, без тебе не хочу, не можу, не буду", – ділилась його дружина Вікторія.

Як зізналось подружжя Мірошниченків, воно не бачилось понад 100 днів. Тому їхня зустріч була довгоочікуваною.



Тимур Мірошниченко зустрівся з дружиною / Фото з інстаграму Тимура Мірошниченка