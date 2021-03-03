Український рок-гурт The Hardkiss представив нову пісню "Обійми", яка стане саундтреком до однойменного українського фільму. Зйомки відео проходили у Київському метрополітені.

Режисером відео стала Катя Царик, яка перемістила усі події в один з вагонів метро. У ньому люди традиційно їдуть у своїх справах, але між ними "розгоряється іскра" і вони дають волю почуттям.

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Не може не привернути увагу імідж солістки гурту, адже з романтичної та часто футуристичної героїні кліпів вона перетворилась у справжню рокерку. Замість свого довгого волосся їй одягнули короткий чорний парик, обличчя підкреслили ніжним макіяжем, а стиліст підідбрав для неї спокусливий чорний комбінезон з розрізами у зоні талії та на нозі. Шанувальники залишились в захваті від того, що Юлія Саніна може бути такою різною і красивою водночас.

The Hardkiss – Обійми: дивитись відео онлайн

Текст пісні "Обійми" The Hardkiss:

Я скучила за цим поглядом

Хлоп’ячим, нестримним, палким

Гарячим, солодким поглядом

Виноградним

Я скучила за цими кроками

Коридорами слів

Словами добрими, добрими

Обійми – гарячі

Слова – холодне золото

Нам краще мовчати

Обійми – гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

Я розплела усі загадки

Розбила залізні замки

Аби тільки ти зумів мене

Розпізнати

Мої думки, мої забавки

Так низько мої руки

Нам не вистачало практики

Обійми – гарячі

Слова – холодне золото

Нам краще мовчати

Обійми – гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

Обійми – гарячі

Нам краще мовчати

Обійми – гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити