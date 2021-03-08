У неділю, 7 березня, на "Голосі країни 11" завершився етап "сліпих прослуховувань". В останньому випуску зірковий тренер Монатік повністю сформував свою команду, запросивши до співпраці Катерину Гладій. Для своїх підопічних артист написав пісню "Людям передайте" та зняв з ними яскравий кліп.

Прем'єра треку "Людям передайте" відбулась 8 березня. Запальна пісня стала головним хітом 11 сезону шоу "Голос країни".

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Монатік випустив пісню "Людям передайте" з учасниками "Голосу країни 11"

Мультиартист славиться своїми колабораціями з успішними колегами, однак шанс записати спільну пісню зі знаменитим музикантом мають не лише зірки першого ешелону українського шоу-бізнесу. Монатік випустив новий трек зі своєю командою на "Голосі країни 11". Разом з 16 талановитими учасниками проєкту наставник створив композицію "Людям передайте" та навіть зняв кліп, аби допомогти вокалістам максимально проявити себе.

Запис відео відбувся у творчому просторі Toys Gallery. Саме в цій київській галереї завдяки Монатіку об'єдналися сучасне мистецтво і музика. На особистій сторінці в інстаграмі зірковий тренер поділився новим ритмічним треком "Людям передайте" та наголосив, що на його створення його надихнули учасники "Голосу країни 11".

Пишаюся кожним з вас! Дякую, що обрали мене своїм тренером, тим самим надихнувши на цю роботу! Творити разом з вами – одне задоволення! Дякую всім, хто причетний до створення,

– написав артист.

Монатік з командою "Голосу країни 11" – Людям передайте: дивіться відео онлайн