Пісня Go_A для Євробачення-2021 залетіла на 5 сходинку світового рейтингу Spotify

Композиція гурту Go_A для міжнародного пісенного конкурсу продовжує підкорювати слухачів з усього світу. Зокрема, SHUM увірвалась на 5 місце глобального рейтингу Spotify.

Етнофолк-гурт Go_A продовжує поширювати українську музику на світову аудиторію. На своїй сторінці в інстаграмі група сповістила про ще одне досягнення.

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Пісня Go_A залетіла у рейтинг Spotify

Композиція SHUM, написана для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021, увірвалась у глобальний рейтинг популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify.

Трек гурту Go_A зайняв 5 сходинку за кількістю прослуховувань. 20 травня SHUM увійшов до 50 найбільш вірусних пісень у світі.



Рейтинг Spotify / Скриншот з сайту

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