На своей странице в Instagram Джамала выразила благодарность за то, что ее песню оценили так высоко. Напомним, что в песне говорится о депортации крымских татар. Как раз 18 мая отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

К теме Напомнила о Крыме в Ливерпуле: Джамала представила новый альбом Qırım – чувственные видео

Песня Джамалы попала в тройку лучших

Первое место, по версии The Guardian, заняла легендарная песня Waterloo группы ABBA, принесшая победу Швеции в Евровидении в 1974 году.

На втором месте – песня Poupée de Cire, Poupée de Son, исполненная французской певицей Франс Галль, занявшей первое место на Евровидении в 1965 году.

Третье место в списке лучших победных песен в истории конкурса заняла композиция "1944" певицы Джамалы, с которой она одержала победу на конкурсе в 2016 году.

В The Guardian подчеркнули, что это действительно фантастический трек.

Текст песни "1944" об этнической чистке крымских татар Сталиным вызвал споры: российские политики жаловались, что это связано с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Но это был бы действительно фантастический трек, о чем бы он ни был,

– отметили в редакции.

Добавим, что на 13 месте – Руслана с песней "Дикие Танцы", а Kalush Orchestra с песней "Стефания" занял 24 место.

Напомним, что первые строчки песни "1944" Джамала написала в 2014 году на украинском языке. В песне она поет о депортации крымских татар в 1944 году. Рассказы об этом событии Джамала слышала от своей бабушки Назилхан, пережившей депортацию. В припевах слова, которые певица слышала от своей бабушки – две строки из припева на крымскотатарском языке заимствованы из песни "Эй, Гузель Кьирим".

К слову, в этом году на сцене Евровидения-2023 Джамала отважилась на серьезный поступок во время выступления. После того, как она исполнила песню "1944", певица прокричала со сцены в Ливерпуле призыв: "Слава Украине! Героям слава!"

Уже после эфира Джамала призналась, что обманывала организаторов конкурса, потому что боялась, чтобы этот кусок не вырезали из эфира.