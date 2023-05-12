Джамала наголосила, що вперше кримськотатарська музика зʼявиться на музичній мапі світу, передає 24 Канал. Зазначимо, що Qirim – це збірка старовинних пісень кримськотатарського народу, які співачка збирала впродовж десятиліть на Кримському півострові.

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Співачка розповіла, що працювала над цим альбомом із Сергієм Круценком, але він помер у січня 2023 року. "Він не зміг витримати болю, через який ми всі зараз проходимо. Всі українці", – сказала вона.

Джамала зізналася, що перед презентацією альбому дуже хвилювалася.

Накривало хвилювання потужніше, ніж 2016 року з піснею 1944 на Євробаченні. Тоді була одна композиція, а вчора – 14, і п’ятнадцятитисячна аудиторія,

– сказала вона.

За її словами, артистці випала нагода відкрити щось дуже особисте про її дім і народ.

Я бачу сльози під Yosmam і танці під Noğay Beyi̇tleri̇, я відчуваю, що нам з вами вдалося. Вдалося тут, у музичній столиці Британії, розказати про наш Крим, про його величну культуру,

– зазначила Джамала.

Співачка вважає своєю місією "показати всьому світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду".

Дивіться фото Джамали з презентації альбому Qirim:

Новий альбом Джамали вийшов 5 травня 2023 року. Кожна з 14 композицій віднайдена нею в певному місті чи селищі рідного півострова: від Керчі до Ак’яру, від Ялти до Джанкою. До роботи над Qirim долучилося понад 80 музикантів, а сам проєкт формувався десятиліттями.

На початку повномасштабного вторгнення Росії, коли альбом уже зводили, його доля була під питанням – він залишився під обстрілами в Київській області. Тобто платівка могла ніколи не побачити світ.

Нагадаємо, що в Ліверпуль Джамала приїхала не лише для презентації альбому Qirim, а й для того, щоб заспівати у фіналі Євробачення-2023. Вона вийде на сцену разом з представниками України попередніх років – Тіною Кароль, Вєркою Сердючкою та Go_A. Їхній номер відбудеться під час Параду прапорів.