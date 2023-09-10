З'ясувалось, що це колишня дівчина маска співачка Граймс. Окрім цього, у зіркової пари вже є двоє спільних дітей.
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Як назвали десяту дитину Ілона Маска
Поки стать дитини не розкривають. Втім, деякі західні ЗМІ повідомляють, що малюку дали незвичне ім'я Techno Mechanicus. Якщо коротко: Тау.
Ілон Маск з дитиною / Фото з твітера мільярдера
Що відомо про особисте життя Ілона Маска: головне
- Чоловік був двічі одружений та має 9 дітей. Із своєю першою дружиною – Жюстін – Ілон навчався в університеті в Канаді. Як розповідала жінка, вона не звертала уваги на хлопця, проте той був дуже наполегливим і врешті в 2000 році вони одружилися. Вже через 2 роки в пари народився довгоочікуваний первісток – хлопчик, на ім'я Невада Олександр. Коли синові Ілона і Жюстін було всього 10 тижнів, він помер від СРДС (синдром раптової дитячої смерті). Згодом за допомогою ЕКО жінка змогла народити двійнят – Гріффіна та Ксав'єра, а потім трійнят – Деміана, Кайю та Саксона.
- У вересні 2008 року Ілон і Жюстін оголосили про розрив відносин, Маск став зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі. У 2010 році вони одружилися, проте вже через два роки розлучилися. У 2013 році знову одружилися, втім у 2016 все ж розірвали стосунки.
- У 2017 році мільярдер зустрічався з актрисою Ембер Хьорд, яка теж скористалась послугами сурогатної матері. Втім, вже у 2018 році на Met Gala Маск завітав з канадською співачкою Граймс. У січні 2020 року світові ЗМІ дізнались про її вагітність, а 5 травня стало відомо, що вона народила первістка із загадковим ім'ям – X Æ A-12. Маск та Граймс згодом розійшлись, це сталось у вересні 2021 року, але вже у листопаді Ілон заявив, що у нього та колишньої народилась донька Екса від сурогатної матері
- У листопаді 2021-го, у нього також народились двійнята від іншої жінки – Шивон Зіліс. Вона – керівниця компанії Маска, що займається розробкою й дослідництвом нейронних імплантів.