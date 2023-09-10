З'ясувалось, що це колишня дівчина маска співачка Граймс. Окрім цього, у зіркової пари вже є двоє спільних дітей.

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Як назвали десяту дитину Ілона Маска

Поки стать дитини не розкривають. Втім, деякі західні ЗМІ повідомляють, що малюку дали незвичне ім'я Techno Mechanicus. Якщо коротко: Тау.



Ілон Маск з дитиною / Фото з твітера мільярдера

Що відомо про особисте життя Ілона Маска: головне