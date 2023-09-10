Хоть певица, которая недавно презентовала украинскую версию трека One Nation Under Love, не планирует переводить свои хиты, такую возможность она предоставила молодым украинским артистам. Теперь слушатели фанатеют от переведенных треков.

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"Выше облаков" теперь звучит на украинском

Эту песню исполнил известный украинский артист SHUMEI. Премьера композиции состоялась во время большого сольного концерта Тины Кароль, состоявшегося во дворце "Украина".

SHUMEI – "Выше облаков": смотрите видео онлайн

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Поклонники в восторге от нового звучания песни:

"Спасибо за украиноязычный контент. Именно такие видео должны быть в трендах украинского ютуба";

"Очень круто! Спасибо, что пополняете мою коллекцию украинских песен новыми замечательными композициями!";

"Отлично получилось. Молодец, спасибо за профессиональную работу";

"Суперовая украинская версия, хорошее исполнение!";

"Какой мед для ушей. Очень хорошее исполнение";

"Великолепное исполнение и перевод! Спасибо вам за такое замечательное и чувственное творчество";

"Очень органично, музыкально, круто. Молодцы. Удачи".

"Ноченька" теперь звучит на украинском

Переведенную песню спел певец OKS. Он представил песню и клип 8 сентября.

Идея создания римейка "Ноченка" пришла, когда я услышал в одном из интервью, что Тина была бы не против, если молодые исполнители перепоют ее песни на украинском. Когда я увидел это интервью, я сразу понял, что должен попробовать! Я счастлив, ведь Тина доверила мне исполнение своего суперхита,

– прокомментировал релиз исполнитель.

OKS – "Ноченька": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Слушатели высказали свои мысли и о треке "Ноченка":

"Очень круто";

"Влюбилась в эту песню";

"Невероятная песня в вашем исполнении сыграла новыми красками";

"Это просто вау. Лучший".

Почему Тина Кароль не переводит свои треки

Певица заявила, что после 24 февраля 2022 больше не будет исполнять русскоязычные песни. По ее словам, сделать хороший перевод песни – это сложно. В то же время она подчеркнула, что ей нравится, как поклонники переводят ее русскоязычные треки.

"На полке лежат более десятка хитов. Не все они переводятся. Особенно, манифестово-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы на украинский, просто люди делают. Если кто обратится, я готова дать право исполнять (ее песню – 24 Канал) на украинском. Сама я не буду делать этого, пока не собираюсь", – отметила артистка.