Сильвестр Сталлоне сходив у бар з дружиною після заяв про розлучення

Знаменитий актор Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін були на межі розлучення. Але пару побачили разом, коли ті йшли на побачення.

До відомого актора Сильвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін прикута чимала увага після їхнього можливого розриву. Адже пара була одною з найміцніших сімей у Голлівуді – вони навіть були прикладом для інших.

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Сталлоне вийшов у світ з дружиною

Днями папараці сфотографували Сильвестра та Дженніфер, коли ті вийшли у світ у Нью-Йорку. Вони прямували до ресторану The Polo Bar.

Сталлоне і Флавін трималися за руки та усміхалися. До того ж було помітно, що пара не зняла обручки на безіменних пальцях. Тож у мережі підозрюють, що подружжя й справді передумало розлучатися.

Сильвестр Сталлоне одягнув синій костюм та сорочку, а його дружина постала в чорній трикотажній сукні та з сумкою від Saint Laurent.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото з пінтересту

Як Сталлоне і Флавін ледь не розлучилися

Чутки про розлучення Сильвестра та Дженніфер почали ширитись мережею ще наприкінці серпня, коли 76-річний актор зробив нове тату на місці малюнка обличчя його дружини. 54-річна Дженніфер першою подала документи для розлучення. Вона заявила, що шлюб "безповоротно зруйнований".

Як пише в шлюборозлучних документах, Сильвестр Сталлоне начебто розтратив сімейний бюджет. Тому Флавін вимагала не давати можливості актору розпоряджатися активами на час розлучення. Втім, вона просила справедливого розподілу коштів.

Зіркова дружина згодом прокоментувала, що для неї сумно розлучатися після стількох років шлюбу. Вона прагнула залишитися в хороших стосунках зі Сталлоне й підтримувати зв'язок з доньками.