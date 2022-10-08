К известному актеру Сильвестру Сталлоне и его жене Дженнифер Флавин приковано большое внимание после их возможного разрыва. Ведь пара была одной из самых крепких семей в Голливуде – они были даже примером для других.

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Сталлоне вышел в свет с женой

На днях папарацци сфотографировали Сильвестра и Дженнифер, когда они вышли в свет в Нью-Йорке. Они направлялись в ресторан The Polo Bar.

Сталлоне и Флавин держались за руки и улыбались. К тому же было заметно, что пара не сняла кольца на безымянных пальцах. Поэтому в сети подозревают, что супруги действительно передумали расставаться.

Сильвестр Сталлоне надел синий костюм и рубашку, а его жена предстала в черном трикотажном платье с сумкой от Saint Laurent.

Сильвестр Сталлоне с женой / Фото из пинтереста

Напомним, еще несколько недель назад в СМИ сообщали, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться. "Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они очень счастливы".

Как Сталлоне и Флавин чуть не расстались