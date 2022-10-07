Ще одна популярна сім'я на межі розлучення. Це колишній ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен та знаменитий гравець в американський футбол Том Бреді.
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Том Бреді й Жизель Бюндхен розлучаються
Про їхнє розставання стало відомо інсайдерам. Як вони повідомляють, у подружжі виник чималий конфлікт, що й призвело до бажання розлучення.
Том Бреді та Жизель Бюндхен вже найняли адвокатів зі шлюборозлучних процесів. Тож скидається на те, що сім'я вже не відновиться.
Я не думаю, що зараз буде возз'єднання. У них обох є адвокати, і вони дивляться, що призведе до розриву, хто що отримає і які будуть фінанси,
– пишуть видання.
До того ж нещодавно Жизель Бюндхен побачили в Маямі. Вона йшла на тренування, на її безіменному пальці вже не було обручки.
Жизель Бюндхен і Том Бреді / Фото з інстаграму моделі
Що відомо про їхній шлюб
- Жизель та Том розпочали романтичні стосунки у 2007 році, а вже через два роки вони вирішили одружитися. У подружжя народилося двоє спільних дітей – 12-річний син Бенджамін та 9-річна донька Вівіан.
- Знаменитості за спільні роки життя привласнили нерухомість, яку оцінюють у 26 мільйонів доларів. У них є будинки на острові Індіан-Крік у Маямі (цей район іноді називають "бункером мільярдерів"), у Нью-Йорку, Єллоустоуні та Коста-Ріці.
- Особисті статки Тома Бреді оцінюють у 250 мільйонів доларів, але його дружина не відстала від чоловіка. Хоч модель покинула Victoria's Secret у 2006 році, білизняний бренд приніс їй чималі доходи. Зірка також знімалась й для інших брендів, глянців та в рекламах. Саме тому їхнє розлучення називають розпадом "багатомільйонної імперії".