Ще одна популярна сім'я на межі розлучення. Це колишній ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен та знаменитий гравець в американський футбол Том Бреді.

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Том Бреді й Жизель Бюндхен розлучаються

Про їхнє розставання стало відомо інсайдерам. Як вони повідомляють, у подружжі виник чималий конфлікт, що й призвело до бажання розлучення.

Том Бреді та Жизель Бюндхен вже найняли адвокатів зі шлюборозлучних процесів. Тож скидається на те, що сім'я вже не відновиться.

Я не думаю, що зараз буде возз'єднання. У них обох є адвокати, і вони дивляться, що призведе до розриву, хто що отримає і які будуть фінанси,

– пишуть видання.

До того ж нещодавно Жизель Бюндхен побачили в Маямі. Вона йшла на тренування, на її безіменному пальці вже не було обручки.

Жизель Бюндхен і Том Бреді / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про їхній шлюб