Не тільки титули: як змінилися сторінки членів королівської сім'ї в соцмережах

Після смерті Єлизавети II змінились не тільки титули в членів королівської сім'ї, але й акаунти в соціальних мережах. Сторінка Клеренс-гаузу перестала оновлюватися, акаунт Кейт і Вільяма змінив назву.

Королівська родина не відстає від технологій. Кожна сім'я мала свій акаунт у соціальних мережах, в яких ділилась заявами та показувала особисті фото.

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Як змінилися соцмережі королівської сім'ї

Після смерті Єлизавети II сторінки монарших родин змінили головні фото акаунту на чорно-білі малюнки гербів. Всі акаунти розмістили фото королеви та заяву Букінгемського палацу про її смерть.

Головна сторінка королівської сім'ї – Royal Family – тепер розповідає про події, що відбувається після смерті Єлизавети II. Насамперед вона стосується короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли.



Скриншот з твітера

Що з акаунтом Клеренс-гауз

Після втрати королеви сторінки Кленерс-гауз у соцмережах перестали публікувати нові дописи. Раніше цей акаунт належав принцу Чарльзу та герцогині Каміллі, але коли вони стали королем та королевою та взяли на себе інші обов'язки, то перейшли на офіційну сторінку монаршої родини.

Твітер чи інстаграм Кленерс-гаузу доступний, туди можна зайти та переглянути фото. Останній допис там – про смерть Її Величності. Але в біографії пише, що він "більше не оновлюватиметься". Користувачам пропонують перейти на сторінку Royal Family, щоб стежити за Чарльзом III та Каміллою.



Скриншот з твітера

Сторінка Кейт і Вільяма

Сторінка Кейт Міддлтон та принца Вільяма одразу ж після оголошення про смерть королеви змінила назву з герцогів Кембриджських на герцогів Корнуольських. У біографії акаунту писало: "Офіційний акаунт герцога і герцогині Корнуольських і Кембриджських і Королівського фонду, розташованого в Кенсінгтонському палаці".

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Однак після того, як Чарльз III дав синові та його дружині титули принца та принцеси Уельських, назва їхнього акаунту знову змінилась. Тепер це сторінка з такою біографією: "Офіційний акаунт принца і принцеси Уельських і Королівського фонду, розташованого в Кенсінгтонському палаці".



Скриншот з твітера