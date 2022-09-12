Королевская семья не отстает от технологий. Каждая семья имела свой аккаунт в социальных сетях, где делилась заявлениями и показывала личные фото.

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Как изменились соцсети королевской семьи

После смерти Елизаветы II страницы монарших семей сменили главные фото аккаунта на черно-белые рисунки гербов. Все аккаунты разместили фото королевы и заявление Букингемского дворца о ее смерти.

Главная страница королевской семьи – Royal Family – теперь рассказывает о событиях, происходящих после смерти Елизаветы II. Прежде всего, она касается короля Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.



Скриншот с твиттера

Что с аккаунтом Клеренс-гауз

После потери королевы страницы Кленерс-Гауза в соцсетях перестали публиковать новые сообщения. Раньше этот аккаунт принадлежал принцу Чарльзу и герцогини Камилле, но когда они стали королем и королевой и взяли на себя другие обязанности, то перешли на официальную страницу монаршей семьи.

Твиттер или инстаграм Кленерс-гауза доступны, туда можно зайти и просмотреть фото. Последнее сообщение там – о смерти Ее Величества. Но в биографии пишет, что он "больше не будет обновляться". Пользователям предлагают перейти на страницу Royal Family, чтобы следить за Чарльзом III и Камиллой.



Скриншот с твиттера

Страница Кейт и Уильяма

Страница Кейт Миддлтон и принца Уильяма сразу же после объявления о смерти королевы сменила название с герцогов Кембриджских на герцогов Корнуольских. В биографии аккаунта писало: "Официальный аккаунт герцога и герцогини Корнуольского и Кембриджского и Королевского фонда, расположенного в Кенсингтонском дворце".

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Однако после того, как Чарльз III дал сыну и его жене титулы принца и принцессы Уэльских, название их аккаунта снова изменилось. Теперь это страница с такой биографией: "Официальный аккаунт принца и принцессы Уэльских и Королевского фонда, расположенного в Кенсингтонском дворце".



Скриншот с твиттера