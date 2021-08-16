Після скандалу з моделями на яхті: чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк змінив роботу

Чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк отримав нову роботу після того, як його побачили з моделями на яхті. Він став директором бухгалтерської компанії свого батька.

Чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк був представником бренду текіли Casamigos, заснованого Джорджем Клуні. Та після нещодавнього скандалу він, ймовірно, покине цю посаду.

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Чим тепер займається чоловік принцеси Євгенії

Нещодавно стало відомо, що Джек Бруксбенк обійняв посаду директора бухгалтерської компанії Pangaea Land And Property Limited. Ця компанія належить його батькові.

Подейкують, що 72-річний тато Джека Бруксбенка без зайвого шуму пішов у відставку ще в червні цього року. Тому коханий Євгенії може назавжди зайняти новий пост.

Скандал навколо Джека Бруксбенка

Близько двох тижнів тому папараці сфотографували чоловіка принцеси Євгенії на яхті разом з моделями. Вони розважалися та плавали у морі. Мало того, Бруксбенк бачив одну з дівчат топлес, коли та періодично знімала рушник з голого тіла.

Спершу ці фото пояснювали відрядженням Джека, пов'язаним з благодійним балом Unicef ​​Summer Gala на острові Капрі. Хоча він мав би працювати саме на балу.

Ні принцеса Євгенія, ні її чоловік, не коментували дивний випадок. Однак згодом за зятя заступилась Сара Йоркська. Вона заявила, що Бруксбенка з моделями пов'язують лише робочі стосунки, бо він нібито виконував свою роботу. Також мати Євгенії назвала його чудовим сім'янином.

Потім одна з моделей також пояснила скандальні знімки. Вона розповіла, що її бікіні намокло, і тому вона зняла його, хоч не хотіла цим заподіяти шкоди королівському подружжю. Еріка Пелосіні – так звали дівчину – наголосила, що Джек Бруксбенк розповідав про сина і сумував від розлуки з ним.

Зазначимо, що досі невідомо, чи продовжуватиме Джек представляти бренд текіли Casamigos. Поки що офіційних заяв про його відхід немає. Однак те, що чоловік перебуває на цій посаді, може надалі використовуватися пресою в негативному плані.