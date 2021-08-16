Чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк був представником бренду текіли Casamigos, заснованого Джорджем Клуні. Та після нещодавнього скандалу він, ймовірно, покине цю посаду.

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Чим тепер займається чоловік принцеси Євгенії

Нещодавно стало відомо, що Джек Бруксбенк обійняв посаду директора бухгалтерської компанії Pangaea Land And Property Limited. Ця компанія належить його батькові.

Подейкують, що 72-річний тато Джека Бруксбенка без зайвого шуму пішов у відставку ще в червні цього року. Тому коханий Євгенії може назавжди зайняти новий пост.

Зазначимо, що досі невідомо, чи продовжуватиме Джек представляти бренд текіли Casamigos. Поки що офіційних заяв про його відхід немає. Однак те, що чоловік перебуває на цій посаді, може надалі використовуватися пресою в негативному плані.

Скандал навколо Джека Бруксбенка