8 серпня онуці Єлизавети II принцесі Беатріс виповнилося 33 роки. У цей день вона приймала чимало привітань від друзів та близьких. Зокрема, в мережі зворушливий допис сестрі присвятила принцеса Євгенія.

До теми Принцесі Беатріс – 33: цікаві факти про онуку Єлизавети II

Принцеса Євгенія привітала Беатріс з 33-річчям

Сестра іменинниці оприлюднила архівні світлини, які помістила в одне відео. Вона показала спільні фото з самого дитинства, а також поділилась кадрами з подорожей та селфі. Такий ролик став доволі відвертим і несподіваним для прихильників, адже раніше цих знімків не було в інстаграмі королівської родини.

Вітаю з днем народження мою старшу сестру. Беа, ти сенсаційна, і я обожнювала дивитися, яка ти смілива і щира,

– написала принцеса Євгенія.

Не оминув увагою день народження дружини й чоловік принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці. Ймовірно, він приготував розкішний подарунок для вагітної коханої, однак у мережі показав нове спільне фото.

З днем народження, моя любов. Кохаю тебе усім своїм серцем,

– написав він під кадром.