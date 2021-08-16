Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был представителем бренда текилы Casamigos, основанного Джорджем Клуни. Но после недавнего скандала он, вероятно, покинет эту должность.

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Чем теперь занимается муж принцессы Евгении

Недавно стало известно, что Джек Бруксбэнк занял пост директора бухгалтерской компании Pangaea Land And Property Limited. Эта компания принадлежит его отцу.

Поговаривают, что 72-летний отец Джека Бруксбэнка без лишнего шума ушел в отставку еще в июне этого года. Поэтому возлюбленный Евгении может навсегда занять новый пост.

Отметим, что до сих пор неизвестно, будет ли Джек представлять бренд текилы Casamigos. Пока официальных заявлений о его уходе нет. Однако то, что мужчина находится на этой должности, может в дальнейшем использоваться прессой в негативном плане.

Скандал вокруг Джека Бруксбэнка