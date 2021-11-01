В 9 выпуске "Танцев со звездами" привязанность продюсеров к паре MELOVIN и Лизы Русиной была очевидна. Похоже, после открытого конфликта с Илоной Гвоздевой проект вступился за певца. Подробности узнайте дальше.
К теме Теперь могу спокойно спать, – Илона Гвоздева эмоционально отреагировала на вылет MELOVIN с "Танцев"
Юрий Горбунов
Ведущий "Танцев со звездами" открыто заявил, что трио MELOVIN, Лизы Русиной и Илоны Гвоздевой было провальным. Все потому, что в 8 прямом эфире они получили самые низкие оценки судей.
Более того, шоумен убежден, что танцовщица поступила недостойно и предала артиста – обвиняла в неадекватности и ширила слухи о его пристрастии к алкоголю.
У Мэла была непростая неделя. Он пережил предательство Илоны Гвоздевой. Илона почему-то обвинила эту пару в неадекватности. Мэл, горжусь тобой. Мэл достойно Илоне ответил, браво,
– высказался Горбунов.
Юрий Горбунов и Женя Кот с MELOVIN и Лизой Русиной / Фото с инстаграма певца
Екатерина Кухар
В первых эфирах между судьей "Танцев со звездами" Екатериной Кухар и MELOVIN было безумное напряжение. Певец дарил балерине "живое" сердце, эротические наручники и очки, а та заваливала его критикой. Однако до 9 эфира проекта страсти между ними утихли, а неприязнь переросла в дружбу.
Прекрасно, что проект подарил мне тебя. Как хорошо, что, несмотря на результаты, на лице остается искренняя улыбка,
– заявила Екатерина Кухар.
Екатерина Кухар и MELOVIN / Видео с инстаграма балерины
Не пропустите Елена Шоптенко рассказала, кто будет в финале "Танцев со звездами"
Елена Шоптенко
Главный хореограф "Танцев со звездами" тесно работала со всеми участниками этого сезона. MELOVIN и Лиза Русина – не исключение. После их вылета в 9 выпуске танцовщица призналась, что будет скучать по смелости этих эпатажных артистов.
Самая эпатажная пара проекта. Вашей смелости будет не хватать,
– заявила Елена Шоптенко.
Елена Шоптенко с MELOVIN и Лизой Русиной / Фото с инстаграма танцовщицы