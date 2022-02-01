Після розставання з Мішиною: Олександр Еллерт розповів про депресію та зірваний відпочинок у США

1 лютого 2022 , 19:48
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Джерело:

телеграм-канал Instaманія

Пара з "Холостячки" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт не разом щонайменше три місяці. Якщо акторка після розставання з головою поринула у нові проєкти, то гумориста накрила депресія.

У стосунках з Ксенією Мішиною автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт був активним у соціальних мережах. Шоу "Холостячка" принесло йому 300-тисячну аудиторію в інстаграмі, тож він добре заробляв на своїй популярності. Однак у новому році гуморист майже зник зі сторіс. Як з'ясувалось, усе через депресію. 

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Олександра Еллерта накрила депресія

"Усе одночасно звалилось на голову – особисті проблеми, попав на гроші", – розповів екскоханий Ксенії Мішиної. 

Олександр Еллерт так хотів відволіктися від депресивних думок, що був готовий гайнути до США сам і надовго. Він навіть купив дорогезні квитки на літак, але його рейс скасували. Тому чоловік влип на пристойну суму й залишився вдома.

Було достатньо причин поїхати в Америку на невизначений термін, змінити атмосферу, покайфувати, але залишився в Києві. Все ок, живемо далі, кайфуємо тут,
– поділився Олександр Еллерт. 

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму екскоханого Ксенії Мішиної

Він не уточнив, чи пов'язана його депресія з розставанням з Ксенією Мішиною, але фани зробили висновки за нього. У мережі переконані, що Еллерт горює через те, що втратив акторку. 

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Головне про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта 

  • У липні 2021 року Ксенія Мішина вперше заявила, що розійшлася з Олександром Еллертом через драматичні стосунки. Однак чоловік зробив усе, щоб повернути кохану.
  • Разом вони були до кінця жовтня, допоки акторка не розповіла про остаточний розрив. Вона зробила це публічно у своєму інстаграмі. 
  • За кілька тижнів пара з "Холостячки" поставила крапку у стосунках – відписалась одне від одного в інстаграмі
  • На початку грудня Ксенія Мішина вперше назвала причину розриву з Еллертом – постійний стрес. Вони робили боляче одне одному й не могли це розрулити. 
  • У свіжому інтерв'ю зірка додала, що в стосунках з Еллертом "доходило до божевілля" – були постійні гойдалки та безпідставні ревнощі. Вона нібито "пішла від повного безсилля щось змінити". 
Автор: Марина Джура