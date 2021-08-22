Відомий американський репер та російська модель Ірина Шейк зустрілися з труднощами у стосунках ще кілька тижнів тому. Однак тепер стало відомо, що вони остаточно розірвали романтичні відносини.
До слова Не з Каньє Вестом: Ірину Шейк побачили біля будинку ймовірного бойфренда
Ірина Шейк і Каньє Вест розійшлися
За словами джерел, близьких до експари, роман Ірини та Каньє "ніколи не був чимось серйозним". Вони просто любили проводити час разом.
Каньє був зайнятий роботою і проводив час зі своїми дітьми. Це його основна мета. У нього немає часу на побачення. Проте він вважає Ірину приголомшливою,
– розповів інсайдер.
Видання також повідомило, що зірки залишилися друзями.
Що відомо про роман Каньє Веста та Ірини Шейк
- На початку червня виконавець вирішив відсвяткувати день народження за кордоном. Він вирушив до Франції, запросивши на відпочинок російську модель. Папараці підловили пару біля готелю.
- З відпочинку Ірина та Каньє повернулися також разом приватним літаком. Тоді подейкували, що зірки зустрічаються вже кілька місяців, а їхні почуття взаємні.
- Цікаво, що колишня Веста Кім Кардашян знала про стосунки ексчоловіка та Ірини Шейк ще до того, як про це стало відомо у пресі. Вона добре поставилася до їхнього роману. Колишній моделі Бредлі Купер також не був проти її нових стосунків, бо хоче бачити Ірину тільки щасливою.
- У липні стало відомо, що Ірина Шейк більше не хоче розвивати стосунки з Каньє Вестом. Їй не подобалося те, що журналісти розпускають про пару чутки.