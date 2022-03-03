Після року тяганин: Кім Кардашян офіційно розлучилась з Каньє Вестом
Джерело:Billboard
Світська левиця Кім Кардашян оголосила, що офіційно самотня. Відтак, шлюборозлучному процесу з Каньє Вестом прийшов кінець. Це сталось 2 березня.
Перші чутки про розлучення пари з'явились на початку січня 2021 року. Тоді повідомляли, що пара вже почала процес оформлення документів і знайшла адвокатів для врегулювання питань.
До слова Кім Кардашян і Каньє Вест влаштували публічну сварку через тікток доньки
Вже 2 березня, через рік і два місяці у Лос-Анджелесі Кім та Каньє розлучились. Слухання з процесу розлучення пройшло в онлайн-форматі, але Каньє Вест не захотів брати участь у ньому. Його представляв адвокат. Щодо Кім, разом з нею була її адвокат Лаура Вессер.
Відомо, що Кім відмовився від прізвища колишнього чоловіка, тому тепер вона офіційно – Кім Кардашян. Суд заяви, що розлучає пару, а всі складніші питання щодо активів та опіки над дітьми він відклав до майбутнього слухання.
Що відомо про розлучення пари
- Попри заяви обох сторін та розгляд розлучення, Каньє Вест часто наполегливо просив Кім повернутись до нього.
- Репер тричі змінював своїх адвокатів, і зараз його представляє юрист, яка представляла Ніколь Янг у процесі розлучення з Dr. Dre.
- Найбільше суперечок в пари викликав поділ опіки над дітьми. Наразі Кім зустрічається з Пітом Девідсоном, водночас як в Каньє були короткотривалі стосунки з Джулією Фокс.
- Пара перебувала у шлюбі 7 років, в них залишилось четверо дітей.