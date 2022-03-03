Перші чутки про розлучення пари з'явились на початку січня 2021 року. Тоді повідомляли, що пара вже почала процес оформлення документів і знайшла адвокатів для врегулювання питань.

До слова Кім Кардашян і Каньє Вест влаштували публічну сварку через тікток доньки

Вже 2 березня, через рік і два місяці у Лос-Анджелесі Кім та Каньє розлучились. Слухання з процесу розлучення пройшло в онлайн-форматі, але Каньє Вест не захотів брати участь у ньому. Його представляв адвокат. Щодо Кім, разом з нею була її адвокат Лаура Вессер.

Відомо, що Кім відмовився від прізвища колишнього чоловіка, тому тепер вона офіційно – Кім Кардашян. Суд заяви, що розлучає пару, а всі складніші питання щодо активів та опіки над дітьми він відклав до майбутнього слухання.

Що відомо про розлучення пари