Первые слухи о разводе пары появились в начале января 2021 года. Тогда сообщалось, что пара уже начала процесс оформления документов и нашла адвокатов для урегулирования вопросов.

К слову Ким Кардашян и Канье Вест устроили публичную ссору из-за теток дочери

Уже 2 марта, через год и два месяца в Лос-Анджелесе Ким и Канье развелись. Слушание по процессу развода прошло в онлайн-формате, но Канье Вест не захотел участвовать в нем. Его представлял адвокат. Насчет Ким, вместе с ней была ее адвокат Лаура Вессер.

Известно, что Ким отказалася от фамилии бывшего супруга, поэтому теперь она официально – Ким Кардашян. Суд заявления, разводящего пару, а все более сложные вопросы активов и опеки над детьми он отложил до будущего слушания.

Что известно о разводе пара