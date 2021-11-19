Після курйозу з вакцинацією: Jerry Heil отримала візу у США

19 листопада 2021 , 15:22
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Джерело:

інстаграм Jerry Heil

У четвер, 18 листопада, Jerry Heil отримала омріяну візу у США. Цьому передувало чимало випробувань, адже співачка так затягнула зі щепленням від COVID-19, що їй довелось вакцинуватися за кордоном. Зараз зірка не тямить себе від щастя. Її радісне відео дивіться нижче.

Усі фани Jerry Heil затамувавши подих чекали, чим закінчиться її драматична історія з поїздкою до США, яку вона виграла на міжнародному музичному конкурсі Djooky. Як відомо, в країну не пускають без вакцинації, однак артистка встигла вписатися в необхідний термін. Так, невдовзі вона полетить на звукозаписувальну студію, де познайомиться з володарями Ґреммі.

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Я отримала візу в Штати. Не знаю, що додати! Просто приймаю вітання і рекомендації, звісно, теж,
– написала Jerry Heil. 

На радощах зірка зняла кумедний ролик – станцювала під запальний трек після фрази "Доброго вечора, ми з України". Наразі співачки не поспішає розсекречувати деталі майбутньої поїздки до США. 

Що відомо про курйоз з вакцинацією Jerry Heil

Наголосимо, записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через лікаря.
Автор: Марина Джура