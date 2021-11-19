Все фаны Jerry Heil затаив дыхание ждали, чем закончится ее драматическая история с поездкой в США, которую она выиграла на международном музыкальном конкурсе Djooky. Как известно, в страну не пускают без вакцинации, однако артистка успела вписаться в необходимый срок. Так, вскоре она полетит на звукозаписывающую студию, где познакомится с обладателями Грэмми.

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Я получила визу в Штаты. Не знаю, что добавить! Просто принимаю поздравления и рекомендации, конечно, тоже,
– написала Jerry Heil.

На радостях звезда сняла забавный ролик – станцевала под зажигательный трек после фразы "Добрый вечер, мы из Украины". Пока певица не спешит рассекречивать детали предстоящей поездки в США.

Что известно о курьезе с вакцинацией Jerry Heil