Після критики та звинувачень: Ілона Гвоздьова повернеться на "Танці з зірками"

У неділю, 3 жовтня, відбудеться 5 прямий ефір проєкту "Танці з зірками". До трійки незмінних суддів у цьому випуску приєднається хореографиня, учасниця попередніх сезонів – Ілона Гвоздьова.

Танцівниця вже неодноразово критикувала новий сезон "Танців з зірками". Цього року вона вперше не вийшла на паркет з зіркою, а натомість коментує кожен ефір у своєму інстаграмі.

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Ілона Гвоздьова повернеться на "Танці з зірками"

Організатори шоу повідомили, що запрошеною суддею п'ятого ефіру стане саме Ілона. Незважаючи на те, що дівчина розкритикувала всі попередні випуски, вона заявляє, що дуже щаслива бути серед суддів.



Ілона Гвоздьова – запрошена суддя 5 ефіру / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

"Приємно. Для мене честь бути серед журі в цьому проєкті", – написала Ілона в коментарях під дописом.

А глядачі зазначають, що сподіваються на справедливе суддівство її боку, а не упереджене ставлення до пар, які Гвоздьовій не подобаються.



Ілона Гвоздьова – запрошена суддя 5 ефіру / Скриншот з інстаграму "Танців з зірками"

Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"