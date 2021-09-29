10 років поспіль Максим брав участь в американських "Танцях з зірками". Займав 2 або 3 місця. Шлях хореографа на цьому шоу закінчився, коли він здобув бажану перемогу.
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Максим Чмерковський про романи
Танцівник не приховує, що на початку участі в "Танцях" у нього був роман з партнеркою. Однак ці стосунки тривали недовго і потім Максим всю увагу концентрував лише на роботі. Були навіть чутки, що Чмерковський зустрічається з Дженніфер Лопес, однак він ніколи їх не підтверджував.
Все змінилося, коли на Бродвеї він зустрівся з теперішньою дружиною Петою Маргатройд, яка згодом стала його партнеркою на танцювальному проєкті. На час знайомства Максим був заручений з американською танцівницею українського походження Каріною Смірнофф. Пета також перебувала у стосунках.
Через деякий час Максим скасував заручини, а Пета пішла від бойфренда. У 2017 році в закоханих народився син.
Дружина та син Максима Чмерковського / Фото з інстаграму хореографа