10 років поспіль Максим брав участь в американських "Танцях з зірками". Займав 2 або 3 місця. Шлях хореографа на цьому шоу закінчився, коли він здобув бажану перемогу.

Читайте також Ілона Гвоздьова заявила, що на "Танцях з зірками" підсуджують одному з учасників

Максим Чмерковський про романи

Танцівник не приховує, що на початку участі в "Танцях" у нього був роман з партнеркою. Однак ці стосунки тривали недовго і потім Максим всю увагу концентрував лише на роботі. Були навіть чутки, що Чмерковський зустрічається з Дженніфер Лопес, однак він ніколи їх не підтверджував.

Все змінилося, коли на Бродвеї він зустрівся з теперішньою дружиною Петою Маргатройд, яка згодом стала його партнеркою на танцювальному проєкті. На час знайомства Максим був заручений з американською танцівницею українського походження Каріною Смірнофф. Пета також перебувала у стосунках.

Через деякий час Максим скасував заручини, а Пета пішла від бойфренда. У 2017 році в закоханих народився син.



Дружина та син Максима Чмерковського / Фото з інстаграму хореографа

Нагадаємо, Максим Чмерковський був головним героєм української версії шоу "Холостяк". Тоді за тим, як він шукає кохання, спостерігала вся країна. Чоловік вірив, що справді зможе побудувати стосунки з допомогою проєкту. Однак цього не сталося і з обраницею він розійшовся. Та Максим зазначав, що ні про що не шкодує.