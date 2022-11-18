Актор та гуморист "Дизель Шоу" Євген Сморігін зізнався, що колеги Євген Нікішин та Сергій Писаренко, які родом з Росії, але довго проживали в Україні, залишили колектив після того, як не висловили свою проукраїнську позицію. Вони написали один одному листи у робочому чаті з приводу подій, що відбуваються в Україні, що й поставило крапку у їхній співпраці.

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Війна оголює та розставляє всі пріоритети. Тут треба визначитися вже на сто відсотків – ти за кого? Потрібно мати одну позицію. На жаль, хлопці не змогли офіційно висловити проукраїнську позицію. Напевно, як людей їх можна зрозуміти, там мають сім'ї. Ми поважаємо один одного, дружимо, але без української позиції та без осуду війни жоден артист, швидше за все, не зможе працювати в Україні,

– розповів білорус, який нещодавно склав іспит з української мови для отримання громадянства.

"Ми написали один одному відкриті листи у нашій групі, без скандалів, без істерик, спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловити проукраїнську не можуть. Тож спокійно тимчасово розлучилися", – сказав Сморигін.



Оновлений склад "Дизель Студіо" без Писаренка та Нікішина / Фото з інстаграму колективу

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року актори-росіяни розважального шоу "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин замовчували війну, яку розгорнула Росія. Щоправда, Писаренко на початку проживав зі своєю родиною у Києві і навіть показував прихильникам, що сталось з його будинком після обстрілів, але потім він виїхав з ними за кордон. Нікішин одразу ж поїхав у Росію до родичів.

У жовтні вони поїхали працювали на круїзному лайнері для росіян у Туреччині разом з Ольгою Бузовою і Антоном Лірником. Художній керівник "Дизелів" Єгор Крутоголов казав, що від початку війни не спілкувався з Євгеном, а Сергій залишався у складі проєкту. Тепер вони обидва покинули склад команди "Дизель Студіо".

Хто входить у склад "Дизель Шоу":