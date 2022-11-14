Раніше Євген Сморигін наголошував, що іспит з української мови був дуже легкий. Про це свідчать і набрані ним бали. Він склав екзамен майже на відмінно – 97 зі 100.

Нагадаємо Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін склав іспит для отримання громадянства України

Коли Євген Сморигін отримає українське громадянство

Оскільки актор успішно склав іспит на знання української, то залишилося лише дочекатися, коли Зеленський погодить його запит на отримання громадянства. Документ має надійти президенту від міністра культури Олександра Ткаченка.

"Аргументувати, що я є представником України, працюю скільки років тут, маю проукраїнську позицію та хочу стати українцем. Коли саме підпишуть такий запит, не знаю. Залишилося питання тільки в цьому", – прокоментував Євген Сморигін.

Він також зізнався, що міг отримати паспорт за спрощеною процедурою, адже його дружина Ліда і троє дітей – українці, однак для цього довелося б їхати в Білорусь. Зірка "Дизель Студіо" припускає, що назад до Києва його вже не випустили б.

Я міг зробити інакше – по дітях і дружині, з якою 13 років у шлюбі. Але для цього мені треба було б їхати в Білорусь і змінювати паспорт. Він видається з іншою формою, яка засвідчує, що я виїхав за кордон. Але я не можу туди поїхати, бо не впевнений, чи дадуть мені повернутися,

– поділився Євген Сморигін.

Євген Сморигін / Фото з інстаграму актора