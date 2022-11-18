Актер и юморист "Дизель Шоу" Евгений Сморигин признался, что коллеги Евгений Никишин и Сергей Писаренко, родом из России, но долго проживавшие в Украине, покинули коллектив после того, поскольку не высказали свою проукраинскую позицию. Они написали друг другу письма в рабочем чате по поводу происходящих в Украине событий, что и поставило точку в их сотрудничестве.

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Война обнажает и расставляет все приоритеты. Здесь нужно определиться уже на сто процентов – ты за кого? Необходимо иметь одну позицию. К сожалению, ребята не смогли официально высказать проукраинскую позицию. Наверное, как людей их можно понять, там есть семьи. Мы уважаем друг друга, дружим, но без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, скорее всего, не сможет работать в Украине.

– рассказал белорус, недавно сдавший экзамен по украинскому языку для получения гражданства.

"Мы написали друг другу открытые письма в нашей группе, без скандалов, без истерик, спокойно высказали нашу позицию. Они, к сожалению, выразить проукраинскую не могут. Поэтому спокойно временно расстались", – сказал Сморыгин.



Обновленный состав "Дизель Студио" без Писаренко и Никишина / Фото из инстаграмма коллектива

Напомним, что после 24 февраля 2022 года актеры-россияне развлекательного шоу "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин умалчивали войну, развернутую Россией. Правда, Писаренко сначала проживал со своей семьей в Киеве и даже показывал поклонникам, что произошло с его домом после обстрелов, но потом он выехал с ними за границу. Никишин сразу же уехал в Россию к родственникам.

В октябре они уехали работали на круизном лайнере для россиян в Турции вместе с Ольгой Бузовой и Антоном Лирником. Художественный руководитель "Дизелей" Егор Крутоголов говорил, что с начала войны не общался с Евгением, а Сергей оставался в составе проекта. Теперь они оба покинули состав команды "Дизель Студио".

Кто входит в состав "Дизель Шоу":