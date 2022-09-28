Сергій Писаренко та Євгеній Нікішин є росіянами, однак тривалий час жили і працювали в Україні, на початку повномасштабного вторгнення підтримували нашу країну у боротьбі з окупантами. Та нещодавно стало відомо, що актори повернулися в росію та відправилися в круїз в Сочі, де розважатимуть росіян.
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Танкович про Писаренка та Нікішина
Дмитро Танкович переконаний, що Писаренко та Нікішин поїхали в росію через гроші. Оскільки в Україні зараз роботи немає, то вони вирішили повернутися на батьківщину, де зароблятимуть криваві рублі.
Вже дуже банально. Треба годувати родини. Просто гроші,
– сказав Танкович.
Інтерв'ю Дмитра Танковича: дивіться відео онлайн
Слава Дьомін запитав у Дмитра, чи можна засуджувати Писаренка та Нікішина за те, що вони поїхали в росію, адже вони є росіянами і просто повернулися додому. Танкович підкреслив, що зараз немає різниці, яке в людини громадянство. Кожен робить вибір: підтримувати Україну чи росію. Актори зробили свій вибір на користь країни-агресорки.
Зараз все дуже просто та зрозуміло. Ти маєш обрати позицію. Вони вирішили поїхати і видалити з соцмереж усі дописи про Україну та війну, а потім сказати: "Ми зараз їдемо в круїз, ніякої війни немає". Я цього не розумію. Неважливо, хто вони: росіяни чи українці. Потрібно просто вибрати позицію,
– підкреслив Танкович.
Сергій Писаренко разом з дружиною, яка родом з України, мешкали недалеко від Києва. У квітні актор показував, що російські окупанти зробили з його будинком, однак не вказав, що це зробили саме вони. Через кілька днів через шквал критики щодо замовчування злочинів російських загарбників актор видалив допис.