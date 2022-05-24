Пили воду з труб і 3 дні їли шматочок сала: що пережили рідні Тараса Цимбалюка в Маріуполі

Український актор Тарас Цимбалюк розповів про жахіття, що довелось пережити його тещі та бабусі дружини під час блокади Маріуполя. На початку березня з ними зник зв'язок, але потім їм вдалось виїхати з міста.

Чоловік розповів, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну він та його дружина Тіна вмовляли її рідних виїхати з Маріуполя. Проте ті не хотіли, казали, що там менш-більш спокійно, лише "трішки галасливо".

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Але коли розпочалась блокада Маріуполя та постійні обстріли міста, зв'язок із жінками зник на два тижні. Тарас і Тіна не знали, що з ними й чи живі вони. Аж раптом про них розповіла сусідка родичів, яка передала, що ті живуть у підвалі.

"Їхня сусідка знайшла зв'язок і сказала, що бабуся та Алла (мати Тіни) – живі, і вони сидять у підвалі весь час. Коли почали обстрілювати той підвал – вони зрозуміли, що треба йти ва-банк. Тому що є такий калібр снаряда, який під фундамент може зрівняти будинок із землею... І вони вирішили, що треба їхати. Побачили, що їхня машина лише один раз була зачеплена осколком – вони сіли і, дякувати Богу, виїхали з Маріуполя. Вони поїхали до Запоріжжя, Дніпро і потім доїхали до нас. Зараз ми всі у Києві", – розповів Цимбалюк.

За час перебування у Маріуполі жінки пережили і голод, і спрагу.

Розкручували батареї, пили воду звідти. Смоктали шматочок сала раз на три дні, щоб вижити... А у бабусі ще цукровий діабет досить серйозний. Це люди, яких війна, м'яко кажучи, дуже загартувала,

– каже Тарас.

Зараз бабусі будинок зруйнований, а в будинку тещі вже кілька разів жили російські окупанти.

Які ще родичі зірок пережили жахи у блокадному Маріуполі