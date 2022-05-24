Мужчина рассказал, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину он и его жена Тина уговаривали ее родных уехать из Мариуполя. Однако те не хотели, говорили, что там менее спокойно, только "немножко шумно".

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Но когда началась блокада Мариуполя и постоянные обстрелы города, связь с женщинами исчезла на две недели. Тарас и Тина не знали, что с ними и живы ли они. Вдруг о них рассказала соседка родственников, передавшая, что те живут в подвале.

"Их соседка нашла связь и сказала, что бабушка и Алла (мать Тины) – живы, и они сидят в подвале все время. Когда начали обстреливать тот подвал – они поняли, что нужно идти ва-банк. Потому что есть такой калибр снаряда, который под фундамент может сравнить дом с землей... И они решили, что надо ехать... Увидели, что их машина только однажды была зацеплена осколком – они сели и, слава Богу, выехали из Мариуполя. и потом доехали до нас. Сейчас мы все в Киеве", – рассказал Цымбалюк.

За время пребывания в Мариуполе женщины пережили голод и жажду.

Раскручивали батареи, пили воду оттуда. Сосали кусочек сала раз в три дня, чтобы выжить... А у бабушки еще сахарный диабет достаточно серьезный. Это люди, которых война, мягко говоря, очень закалила,

– говорит Тарас.

Сейчас бабушке дом разрушен, а в доме тещи уже несколько раз жили русские окупанты.

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