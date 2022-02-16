Президент Володимир Зеленський зробив 16 лютого, дату ймовірного нападу Росії на Україну, Днем єднання. Українці виходили на вулиці з прапорцями, а користувачі мереж публікували патріотичні фото з нагоди флешмобу, щоб продемонструвати свою позицію.

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Кетрін Винник підтримала Україну

Канадська акторка українського походження та зірка "Вікінгів" Кетрін Винник приєдналась до патріотичного флешмобу.

На особистій сторінці вона опублікувала фото, яке зробила на тлі банера про 30 рік незалежності України. Тоді Кетрін Винник спеціально приїжджала на Батьківщину.

Перед камерою акторка позувала у білій сорочці з оригінальною вишивкою та чорній довгій спідниці. Вона доповнила образ босоніжками на високих підборах та сонцезахисними окулярами.

Підтримую Україну,

– лаконічно написала знаменитість під фото.



Кетрін Винник / Фото з інстаграму акторки

Зазначимо, Кетрін Винник вже не вперше підтримує Україну через ймовірне вторгнення Росії. Для зірки важливі її корені. Її справжнє ім'я – Катерина Вінницька, багато років тому її батьки емігрували до Канади. До 8 років дівчинка говорила тільки українською.

Хто ще підтримав Україну

У День Єдності щемливі та патріотичні дописи опублікували безліч зірок: