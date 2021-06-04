Підсумки тижня: заручини Романа Сасанчина та 69-річний ювілей коронації Єлизавети II

Минулого тижня стало відомо, що 19-річний Роман Сасанчин освідчився своїй коханій та вже готується до весілля. У цей же час в Україні відзначали День Києва та День захисту дітей, а Єлизавета II відзначала 69 річницю з дня своєї коронації.

День Києва 2021

Українці та жителі столиці України 30 травня відзначали символічну дату – День міста Києва. Це свято в Україні святкують ще з 1982 року і своїми привітаннями діляться як зірки, так і політики, жителі міста та друзі з-за кордону.

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Не поскупились на приємні слова українські знаменитості. Більшість із них переїхали жити у столицю під час навчання в університетах. Але вони щиро полюбили це місто за можливості, сім'ї, які там знайшли, роботу, ритм міста та усе, що тільки може прагнути сучасна щаслива людина, яку не лякають "бетонні джунглі".

Своїми привітаннями ділився:

Сергій Притула, який родом з Тернопільщини;

Олена Зеленська, яка переїхала з Кривого Рогу разом з чоловіком-президентом Володимиром Зеленським;

Джамала, для якої Київ став рідною домівкою після окупації Криму Росією;

Святослав Вакарчук, який заради роботи переїхав у Київ зі Львова;

Лілія Ребрик, батьки якої залишились жити у Чернівцях, та інші.

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Роман Сасанчин одружується

Талановитий співак з Тернопільщини – Роман Сасанчин, наважився створити сім'ю зі своєю дівчиною Іванною. Незважаючи на юний вік хлопця та різницю у віці з дівчиною, 19-річний Роман та 23-річна Іванка зовсім скоро стануть подружжям. Освідчення співака відбулось на вихідних у не дуже романтичних умовах – у квартирі дівчини біля ванної кімнати, але від несподіванки Іванна була дуже щаслива.



Роман Сасанчин одружується / Скриншот інстаграм-сторіз нареченої

Наступного дня пара влаштувала романтичну фотосесію з нагоди такої важливої події. Сам Роман зізнався, що вже давно готовий до сім'ї, адже одразу після перемоги у проєкті "Голос країни" 10 сезон в складі команди Тіни він переїхав жити у Києві на нову квартиру, яку подарували йому на шоу. Зі своєю коханою він познайомився у 2020 році і відтоді він з нею нерозлучний.



Роман Сасанчин одружується / Скриншот з інстаграм-сторінки співака

Щодо матері Євдокії, яка завжди підтримувала свого сина на музичних шоу, то нещодавно вона перехворіла на важку форму коронавірусу. Але зараз жінка відновлюється після недуги і благословила свого сина на щасливу долю. Зараз Роман та Іванна збирають кошти на розпис та весілля.

День захисту дітей

Традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з'явилася ще у листопаді 1949 року. Таку ініціативу запропонувала Міжнародна демократична федерація жінок у Парижі. ООН підтримала ініціативу та виокремила спеціальну структуру щодо захисту прав та інтересів дітей – ЮНІСЕФ.

Відтоді по всьому світу у цей день традиційно проводять різні тематичні заходи, аби звернути увагу дорослих на питання виховання дітей та збереження їхнього добробуту. Українські зірки теж долучились до святкування і впродовж 1 червня публікували свої зворушливі дописи про малюків, які змінили їхнє життя. Найкращі фотографії пропонуємо до перегляду:

Єлизавета II – 69 років як королева

2 червня 2021 року вся Велика Британія та Сполучене Королівство святкували 68 річницю з дня коронації Єлизавети II. Хоч у країні не відбулось жодних пишних святкувань, але прихильники сім'ї вітали королеву з такою важливою датою. Зараз королеві 95 років, з них вона 68 править королівством. Приголомшливі цифри, які змогли вкотре довести звання Єлизавети II як найдовше правлячого монарха в історії Великої Британії.

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Якщо коротко повернутись до витоків історії, Єлизавета II взагалі не повинна була стати королевою. Найперше її дядько Едуард VIII, брат тата, повинен був посісти престол, але він зрікся його, тому титул повинен був перейняти наступний у лінії успадкування – його брат та батько Єлизавети II, Георг VI. Але королем він пробув недовго – всього 15 років, поки його назавжди не забрала у "засвіти" смертельна недуга – рак легенів. Чоловік помер уві сні від коронарного тромбозу.

Тому титул одразу перебрала на себе Єлизавета II, яка була старшою донькою у сім'ї. Сталось це 6 лютого 1952, на той час спадкоємиці престолу було 27 років. Втім, уся офіційна частина коронації відбулась лише наступного року – 2 червня 1953 року. До сьогодні Єлизавету II вважають наймогутнішим монархом світу.

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Як склалась доля "Холостяка" та переможниці шоу

Окрім усіх святкових подій, фанати змогли нарешті дізнатись про головну інтригу проєкту "Холостяк" 11 сезон – чи залишились разом після шоу Михайло Заливако та Анна Богдан. Після фіналу чимало фанатів розкритикувало вибір чоловіка, віддавши перевагу іншій фіналістці – Юлії Бельченко, "Зайці". Але на постшоу "Як вийти заміж" головний герой проєкту та його обраниця "розкрили усі карти" – вони досі разом.

Пара 3 місяці спільно проживала в одній квартирі, переховуючись навіть від сусідів та друзів. Вони не ходили на побачення, відвідували магазини окремо, а гуляли лише вночі у парку в захисних масках. Що цікаво, одразу по завершенню шоу пара почала шукати спільне помешкання у Києві. Вони орендували затишну квартиру, в яку заселились разом з котиком Михайла.

Пара щаслива, що вони знайшли одне одного і не приховують своїх почуттів ні на камерах, ні в соціальних мережах чи на публіці.