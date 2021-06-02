Нещодавно Єлизаветі II виповнилося 95 років. Наразі в історії Великої Британії вона є монархом, який править найдовше. Також королеву вважають наймогутнішою серед всіх монархів світу.

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Та колись Її Величність й подумати не могла, що на неї чекає саме таке життя. Як Єлизавета II вступила на королівський трон, що передувало цій знаменній події та як відбувалася церемонія – читайте і дивіться далі!

Коронація Єлизавети II

6 лютого 1952 року помер батько Єлизавети II король Георг VI. Того ж дня її проголосили королевою. На той час спадкоємиці престолу було 27 років.

Єлизавета II перебувала в жалобі за батьком 16 місяців. Після цього вона присягнула своєму народові на офіційній церемонії, яка відбулася 2 червня 1953 року. Коронація, що пройшла у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, стала найграндіознішою подією XX століття. Її вперше в історії транслювали по телебаченню. Саме у той літній день Єлизавета II була посвячена на довічне служіння своєму народові.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

Її Величність, вимовивши слова священної присяги, стала 39-им монархом, якого коронували згідно з давньою традицією у Вестмінстерському абатстві.

Згодом святкова процесія з королевою, її чоловіком принцом Філіпом та 16 тисячами учасників урочистого дійства проїхалася вулицями Лондона.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

Кінцевою зупинкою став Букінгемський палац. Єлизавета II вийшла на балкон та вітала людей, які приїхали привітати свою королеву.



Королева Єлизавета II та принц Філіп на балконі Букінгемського палацу / Фото Getty Images

Ввечері на членів королівської сім'ї та гостей Лондона вітали святковими салютами над Темзою.

Величний образ Єлизавети II

Для одного з найважливіших днів у житті королева обрала розкішну шовкову сукню, що була розшита золотими нитками. Також вбрання було прикрашене вишитими вручну квітами й рослинами, діамантами, аметистами й перлинами. Над приголомшливим образом Її Величності 6 місяців працював модельєр королівської сім'ї Норман Гартнелл.



Образ Єлизавети II на коронації / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Волосся Єлизавети II було акуратно вкладене, на її обличчі виблискував бездоганний макіяж з темною помадою на губах. Довершили історичний образ вишукані коштовні прикраси.



Образ Єлизавети II на коронації / Фото Getty Images