Катерина Осадча
Справжня гордість української журналістики у сфері шоу-бізнесу – це однозначно Катерина Осадча. Корінна киянка народилась у 1983 році у сім'ї батька Олександра та матері Анни. У жінки також є молодший на кілька років брат Володимир. Що мама, що брат рідко зізнається іншим, що Катерина – їхня родичка, оскільки не люблять зайвої публічності.
Читайте також 10 талановитих людей Львова, якими пишається місто
Ще у школі Осадча почала професійну кар'єру моделі, а також займалась музикою і танцями. Вже у віці 14 років вона вперше відправилась на роботу за контрактом у Токіо. Звідти й почались її модельні "гастролі по світу": Німеччина, Велика Британія, Франція. У Парижі Осадча склала екстерном випускні іспити, оскільки мала напружений робочий графік.
Але у віці 18 років Катерина повернулась до України та почала будувати власну кар'єру у рідному місті. Жінка швидко одружилась і народила сина, а під час вагітності первістком задумалась, аби стати журналісткою. Їй навіть довелось відновити знання української мови разом з педагогом. Хоча вона і закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, але швидко освоїлась у телевізійній журналістиці. У 2007 році вона стала незмінною ведучою програми "Світське життя", завдяки якій побувала у багатьох країнах світу та спілкувалась з першими зірками Голлівуду. А про її чудернацькі капелюшки у шоу часто говорили у Європі.
Катерина Осадча зараз є однією з найбільш впізнаваних медіаособистостей в Україні, а її дикцію та особливий стиль став справжньою родзинкою ведучої. Зараз вона одружена з іншим відомим ведучим Юрієм Горбуновим, виховує ще одного сина Івана та очікує на появу своєї третьої дитини.
Євген Клопотенко
Шеф-кухар та справжній "маестро" кулінарної справи Євген Клопотенко народився у 1986 році в сім'ї шкільного завуча та батька-інженера. Своє дитинство Євген мав змогу провести у різних європейських країнах: певний час він жив у бабусі в Англії, а згодом поїхав навчатись за програмою обміну в Італію. Саме там, як зізнавався чоловік, нова і незвідана раніше для нього їжа вплинула на його свідомість.
Після закінчення 123 школи, хлопець навчався у Київському університеті туризму економіки і права на факультеті міжнародних відносин. Завдяки практиці за кордоном він потрапив до німецького McDonald's, а пізніше працював кухарем в Америці в мексиканському ресторані. Євген не цурався також працювати офіціантом та допомагати у різних ресторанах на кухнях. Згодом започаткував власний проєкт CookWars, а потім – компанію з виробництва варення "Гастромайстерня Confiture".
У 2015 році чоловік переміг у 5 сезоні українського кулінарного шоу "МастерШеф" та заявив , що має намір змінити культуру харчування в Україні. Що і сталось – чоловік активно почав публікувати свої кулінарні секрети в інстаграмі, вести власний блог, повністю перейшов на українську мову, почав публікувати статті на різних інформаційних сайтах, а також видавати книги.
Нещодавно Клопотенко увійшов до міжнародного списку новаторів гастрономії 50 Next, який представили організатори рейтингу The World's 50 Best Restaurants. Чоловік також долучився до реформи шкільного харчування з першою леді України – Оленою Зеленського. Разом з командою він повністю змінив та розробив нове шкільне меню, яке почнуть поширювати у навчальних закладах з нового навчального року.
Катерина Кухар
Прима-балерина та зірка українського балету Катерина Кухар народилась у 1982 році. Вже у віці 5 років її батьки відвели на секцію спортивної гімнастики, але вже після першого тренування перевели до балетного гуртка. У 10-річному віці маленька Катерина почала навчатись у Київському державному хореографічному училищі. Через кілька років у Кухар розпочались перші важливі конкурси та поїздки світом – так вона вперше потрапила до Японії. Як і Осадча, через завантаженість вона закінчила училище екстерном та почала працювати у трупі Національної опери України.
Незважаючи на любов та пристрасть до сцени і балету, Кухар також має освіту диктора телебачення (вона навчалась у Київському національному університеті культури і мистецтв), а також диплом магістра театрального мистецтва із Київського національного університету імені Карпенка-Карого. У 2012 році Кухар отримала звання Заслуженої артистки України, у 2018-му – народної артистки, а у 2016 балерина отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
На сцені Катерині Кухар вдалось знайти своє кохання – свого першого чоловіка вона покохала саме там, але згодом вони розлучились. Її наступним чоловіком став балерин Олександр Стоянов. У жінки залишився син Тимур від першого шлюбу та донька Настя.
Дмитро Комаров
Невгамовний репортер і любитель пригод теж народився у столиці України у 1983 році. Молодий Дмитро здобув аж три освіти – став інженером у Національному транспортному університеті, став фахівцем зі зв'язків з громадськістю у Київському національному університеті культури і мистецтв, а також став фахівцем у сфері інтелектуальної власності (Національний університет "Одеська юридична академія").
З юних років Дмитро почав цікавитись журналістикою та впевнено торував шлях в українській столиці. Він встиг попрацювати у тижневику "Теленеделя", "Комсомольская правда", Playboy, EGO, "Известия в Украине". Але найбільшу славу Комаров здобув, коли почав знімати власну програму "Світ навиворіт". Проєктом зацікавились на телебаченні і він почав ще активніше знімати свої карколомні та дивовижні подорожі маловідомими місцями світу.
З 2010 року і до сьогодні Комаров продовжує знімати програму та знайомити іноземців з українською командою. Паралельно Дмитро влаштовує фотовиставки та бере участь в інших проєктах. У 2020 році він став Заслуженим журналістом України, а також неодноразово ставав найкрасивішим чоловіком в Україні за версіями різних глянців. Він одружений з красунею Олександрою Кучеренко, яка у 2016 році завоювала титул "Міс Україна".
Світлана Бевза
Українська дизайнера Світлана Бевза є уродженкою Києва та з 1982 року не змінювала свого місця проживання. Її знають як в Україні, так і за кордоном, адже про її бренд одягу BEVZA чули тисячі людей.
У юності Бевза закінчила Київський торговельно-економічний університет та Київський університет технологій та дизайну. Вже у 2006 році вона заснувала власний однойменний бренд, колекції якого з'являлись на Тижнях моди в України, Мілані, Нью-Йорку.
У 2013 і 2019 році Світлана стала найкращим дизайнером жіночого одягу за версією премії Best Fashion Awards в Україні. У 2018-му вона отримала нагороду "Дизайнер року в Україні" від Elle Style Awards. ЇЇ одяг часто з'являється на зірках світового масштабу: Софі Тернер, зірка "Гри престолів", одягала комбінезон BEVZA на своє весілля. Український бренд також часто можна побачити у гардеробі Емілі Ратажковскі, Дакоти Джонсон, Белли та Джіджі Хадід.
Богдан Логвиненко
Письменник, журналіст і телеведучий Богдан Логвиненко пройшов чималий шлях, аби зуміти зробити те, що мало кому вдавалось – показати Україну та її мальовничі регіони абсолютно по-новому. У своєму проєкті Ukraїner Богдан подорожує країною разом з командою та знімає відеоролики, де показує пейзажі або ж культурну спадщину певних регіонів.
Богдан народився у Києві у 1988 році. Після навчання у школі він здобув три освіти: закінчив Український коледж імені Сухомлинського, навчався на хімічному факультеті Києво-Могилянської академії, а також навчався у Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. З юних років він працював у різних київських виданнях, був активним учасником культурного життя міста Києва, багато подорожував. Він видав власні книги, заснував проєкт "Відеотека" на Телекритиці, а також відкрив артагенцію NaturalEast.
Після мандрівок Європою та Азією Логвиненко змінив ракурс своєї роботи та почав приділяти увагу мандрівній журналістиці. Роки подорожей привели Логвиненка до чи ненайбільшого проєкту його життя – Ukraїner. Завдяки ньому українці дізнались про сотні різних локацій в Україні, про народності, традиції, обряди та інші непересічні речі, яких до цього було дуже мало у медіапросторі.
Юлія Саніна
Талановита співачка Юлія Саніна є однією з небагатьох корінних киянок-артисток серед українських виконавців. Вона народилась у 1990 році в сім'ї музикантів, тому вперше дівчинка заспівала на сцені у трирічному віці у супроводі ансамблю, яким керував її батько. З дитинства Юлія співала у різних дитячих шоу-групах, сольних виступах та навіть у складі джазового біг-бенду. У 15-річному віці вона закінчила дитячу музичну школу джазового та естрадного мистецтва.
Вищу освіту Юлія Саніна здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, ставши фольклористом, але у певний час вона також захоплювалась журналістикою. На початку музичної кар'єри Саніна була солісткою гурту "Sister Siren" та працювала на бек-вокалі. Але невідворотною точкою її життя стало знайомство із Валерієм Бебком – її нинішнім чоловіком і у 2011 році – пересічним продюсером, в якого Юлія брала інтерв'ю.
Вони швидко створили російськомовний попдует Val & Sanina та навіть випустили кілька пробних пісень, але незабаром вони змінили імідж та назву гурту. Так і з'явився знаменитий рок-гурт The Hardkiss. Того ж року вони виступили на розігріві британського гурту Hurts і з 2012 року у складі лейблу Sony BMG почали підкорювати Україну та Європу. Щороку гурт The Hardkiss збирає по кілька нагород музичної премії YUNA, у 2020 році Саніна навіть отримала "Золоту жар-птицю" за колаборацію з Тіною Кароль.
Руслана Писанка
Серед талановитих киян також перебуває знаменита українська телеведуча та акторка Руслана Писанка. Жінка народилась у 1965 році в сім'ї мами інженера-зв'язківця та батька кінооператора. Ймовірно, саме батько став орієнтиром для Руслани, тому після закінчення школи вона вступила до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого на факультет режисури телебачення.
Вже там розпочалась кар'єра жінки, адже там з'явились її перші ролі для кіно. У 1991 році вона дебютувала в епізодичній ролі у фільмі "Круїз, або подорож розлучення", а згодом з'явилась у фільмі "Трамвай удачі". Після ролі Меї в еротичній комедії "Кілька любовних історій" за нею міцно закріпився неофіційний титул "секс-символу" України. Її перша головна роль відбулась у стрічці "Москаль-чарівник", за яку Писанка отримала Державну премію України імені Олександра Довженка.
Не меншим успіхом відзначилась кінокартина за її участю Єжи Гофмана "Вогнем і мечем", де вона зіграла відьму Горпину. А от Орден Святого Володимира їй принесла роль Мелашки в історичному мінісеріалі "Чорна рада". Певний час писанка працювала ведучою на телебаченні та брала участь у різних проєктах, але нещодавно вона знову повернулась у кіно – її можна побачити в епізодичній ролі серіалу "Кріпосна", а також у серіалі "Філін".