Грандіозні заходи запланували не лише в Лондоні, а й у всьому Сполученому королівстві. Громади зберуться на вихідні, щоб привітати королеву з платиновим ювілеєм. У 2022 році Єлизавета II стане першим британським монархом, який править 70 років.

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Протягом року Її Величність та інші члени королівської родини мандруватимуть країною, щоб відвідати різноманітні заходи з нагоди історичної дати. Святкування завершиться платиновими вихідними, які відбудуться з 2 по 5 червня 2022 року.

Програма заходів святкування 70-річння правління Єлизавети ІІ

2 червня (четвер)

Парад на день народження королеви: понад 1400 парадних солдатів, 200 коней та 400 музикантів об'єднаються на традиційному параді з нагоди офіційного дня народження Її Величності. Початкова точка параду – Букінгемський палац. Звідти він рухатиметься по торговому центру до параду кінної гвардії, де приєднаються члени королівської родини на конях та в екіпажах. Дійство завершиться традиційним прольотом літаків RAF, за яким з балкона Букінгемського палацу спостерігатимуть королева та її рідні.

понад 1400 парадних солдатів, 200 коней та 400 музикантів об'єднаються на традиційному параді з нагоди офіційного дня народження Її Величності. Початкова точка параду – Букінгемський палац. Звідти він рухатиметься по торговому центру до параду кінної гвардії, де приєднаються члени королівської родини на конях та в екіпажах. Дійство завершиться традиційним прольотом літаків RAF, за яким з балкона Букінгемського палацу спостерігатимуть королева та її рідні. Платинові ювілейні маяки: традиційні маяки будуть горіти по всій території Великої Британії, Нормандських островів, острова Мен та заморських територій Великої Британії. З нагоди історичної дати вперше маяки запалять у столиці кожної країни Співдружності.



Парад на день народження королеви / Фото сайту королівської сім'ї

3 червня (п'ятниця)

Служба подяки: служба подяки відбудеться в соборі Святого Павла. Інші події цього дня оголосять згодом.



Собор Святого Павла у Лондоні / Фото сайту королівської сім'ї

4 червня (субота)

Дербі в Епсом-Даунс: Єлизавета II разом із родичами відвідає Дербі в Епсом-Даунс.

Єлизавета II разом із родичами відвідає Дербі в Епсом-Даунс. Платинова вечірка у палаці: ВВС організує спеціальний концерт, який в прямому ефірі транслюватиме з Букінгемського палацу. Захід об'єднає світових зірок.



Дербі / Фото сайту королівської сім'ї

5 червня (неділя)

Великий ювілейний обід: традиція великого обіду виникла у 2009 році. Мета такого заходу – святкувати та пізнавати один одного, об'єднуючись в дусі громади та дружби. Великий обід може пройти у форматі пікніка або ж вуличної вечірки, бути великим або малим.

традиція великого обіду виникла у 2009 році. Мета такого заходу – святкувати та пізнавати один одного, об'єднуючись в дусі громади та дружби. Великий обід може пройти у форматі пікніка або ж вуличної вечірки, бути великим або малим. Платиновий ювілейний конкурс: він поєднає вуличне мистецтво, театр, музику, цирк, карнавал та костюмі. Участь в заході візьмуть понад 5 тисяч людей з усього світу. Ним також вшанують колективну службу людей та громад по всій країні.



Великий обід у Великій Британії / Фото сайту королівської сім'ї

Наразі це вся інформація щодо святкування 70-річчя правління Єлизавети II. Представники королівського палацу зазначають, що деталі повідомлятимуть згодом.