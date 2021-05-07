Підсумки тижня: Великдень у зірок, третя вагітність Осадчої та ютуб-канал принца Вільяма

Минулого тижня усі християни східного обряду святкували Великдень та ділились радісними фото у соціальних мережах. Також українські прихильники дізнались, що Катя Осадча втретє вагітна, а принц Вільям та Кейт Міддлтон стали ще ближчими для своїх прихильників.

Великдень

Період "після свят" вже майже минув, тому редакція Showbiz 24 разом з іншими українцями підбиває підсумки минулого тижня. А він почався зі світлого дня – Великодня, який цьогоріч припав на 2 травня. Тисячі українських сімей йшли до церков або ж освячували великодні "онлайн", але атмосфера свята залишилась незмінно приємною та святковою.

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Зірки також долучились до святкування: вони хизувались у соціальних мережах пишними кошиками, яскравими сукнями та застіллями. Цього року подію відзначали Лілія Ребрик, подружжя Бабкіних, Осадча з Горбуновим, Тіна Кароль, Каменських та Потап, Наталка Карпа та багато інших зірок. Сподіваємось, що ваше святкування було не менш приємним та особливим.

Катя Осадча – втретє вагітна

Чутки про особливий стан телеведучої "точились" останні кілька тижнів. Підозри викликали її сукні, які начебто помітно підкреслювали її округлий живіт. У фіналі шоу "Голос країни-11" зірка одягнула досить обтислу сукню, після якої не залишилось сумнівів, що Катя Осадча втретє завагітніла. Вона вже має сина Івана від Юрія Горбунова, а також дорослого сина Іллю від першого чоловіка.

Усі здогадки фанатів зірка підтвердила після Великодня. У черговій програмі "Світського життя" вона взяла інтерв'ю в Олі Полякової у Туреччині, де та не втрималась і запитала Катю, чи вона чекає поповнення. Ведуча лише засміялась і підтвердила інформацію, що скоро стане багатодітною мамою. Того ж дня Осадча з Юрієм Горбуновим опублікували фотографію, на яких вдвох підтримують досить великий живіт ведучої. Можна припустити, що знаменитість зараз перебуває у другому триместрі вагітності.

У принца Вільяма – ютуб-канал

Герцоги Кембриджські стали на крок ближчими до своїх підданих, адже створили перший ютуб-канал. Варто додати, що на такий експеримент вони пішли першими у королівській сім'ї. Найбільш прогресивними у сфері технологій до цього були принц Гаррі та Меган Маркл, але тепер вони не виконують королівських обов'язків.

Цікаво Кейт Міддлтон з'явилася у вишуканій блузці, яку одягала 10 років тому

Хоча подружжя герцогів Сассекських, ймовірно, позитивно повпливало на Кейт та Вільяма, оскільки ті стали більш розкутими на публіці, почали брати участь у більшій кількості проєктів та помітно модернізують монархічні устої.

Новий і перший ютуб-канал принца Вільяма та Кейт Міддлтон має логічну назву – Duke and Duchess of Cambridge (Герцог і герцогиня Кембриджські). Наразі там з'явилось лише одне відео, у якому зафіксовані веселі закадрові моменти з роботи принца Вільяма та Кейт, а також документальні кадри з офіційних візитів. Що далі буде з'являтись у ютубі герцогів – наразі невідомо.

Трейлер з ютубу Кейт Міддлтон та принца Вільяма: дивитись онлайн

"Міс Україна-2020" поїхала на "Міс Всесвіт"

Володарка титулу "Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська вже відправилася у Маямі на міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". 16 травня 2021 року вона представлятиме Україну за океаном. У події братимуть участь дівчата із 74 країн світу.

Для конкурсу команда стилістів пошила 27-річній красуні ефектну та доволі відверту сукню з українськими мотивами. Вбрання їй шили сім майстринь впродовж місяця. На її створення витратили 15 метрів атласної тканини та розробили спеціальний розчин. Сукня важить близько 7 кілограмів і називається "Душа-Витинанка".

Варто додати, що Єлизавета Ястремська могла не потрапити на конкурс у США, оскільки їй не хотіли видавати американську візу. Але після публічного розголосу "Міс Україні 2020" таки дозволили в'їзд до США, а в посольстві США пішли назустріч – спростили процедуру запису на другу співбесіду попри суворий карантин.