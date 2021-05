Герцоги Кембриджські стали на крок ближчими до своїх підданих. Вони запустили свій ютуб-канал під назвою The Duke and Duchess of Cambridge (Герцог і герцогиня Кембриджські). Також у подружжя змінилась назва інстаграм-сторінки та головне фото.