Неочікувану новину пара Кейт та принца Вільяма повідомила на їхній інстаграм-сторінці. Раніше їхній профіль мав назву Kensington Palace – символічно до назви маєтку, де вони проживають. Тепер їхня сторінка має аналогічну назву до ютуб-каналу – Duke and Duchess of Cambridge.

Читайте також Пікантні фото Біллі Айліш для Vogue встановили новий рекорд в інстаграмі

На головному фото тепер також зображені лише щасливі та усміхнені Кейт і Вільям замість сімейного фото з дітьми.



Інстаграм-сторінка принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Скриншот з інстаграму

Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили ютуб-канал

У своєму новому інстаграм-дописі 5 травня подружжя повідомило, що тепер фанати можуть підписатись на їхній перший ютуб-канал. Всього за годину на нього підписались майже 25 тисяч шанувальників.

"Краще пізно, ніж ніколи. Ми тепер в ютубі", – лаконічно підписали короткий трейлер герцоги Кембриджські.

Цей же ролик став першим на каналі Кейт та Вільяма – у ньому зібрані невдалі дублі з різних відеозвернень, а також веселі і просто документальні миті з офіційних візитів.

Трейлер з ютубу Кейт Міддлтон та принца Вільяма: дивитись онлайн

Реакція фанатів

Користувачі інстаграму та ютубу залишились у захваті від такої новини та вже залишили свої радісні коментарі: