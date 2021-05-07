Ще минулого року Кейт Міддлтон зателефонувала учасниці фотопроекту Hold Still – 5-річній Мілі, яка поборола рак. Однак відео сентиментальної розмови оприлюднили лише зараз. Для появи перед камерами герцогиня Кембриджська обрала вбрання, яке довго зберігала в гардеробі.

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Образ Кейт Міддлтон

Вона постала в класичних темно-синіх штанах прямого крою, під які підібрала кремову шовкову блузку від бюджетного британського бренду Whistles.

Це вбрання з прозорими рукавами та мереживною вставкою. Талію Кейт Міддлтон підкреслила шкіряним поясом. З аксесуарів вона обрала масивний перстень, який отримала від коханого на заручини, і лаконічні сережки з перлинами та діамантами.

Кейт Міддлтон у старій блузці / Фото Кенсінгтонський палац

Кейт Міддлтон у старій блузці / Фото Кенсінгтонський палац

Як інформує Daily Mail, саме в цій вишуканій блузці Кейт Міддлтон позувала для офіційного портрета, яким королівська сім'я оголосила про заручини принца Вільяма. Зйомка відбулася в листопаді 2010 року. На той час вбрання коштувало всього 125 фунтів і стало дуже популярним.

Бренд Whistles навіть перевипустив блузку під назвою "Кейт", щоб задовольнити потреби тих, хто прагнув скопіювати вигляд майбутньої дружини Вільяма.

Кейт Міддлтон і принц Вільям після заручин / Фото з відкритих джерел