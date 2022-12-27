Без сумнівів, кожен, хто пішов з життя у 2022 році, залишив слід в історії. Це кумири теперішнього покоління та приклади для майбутніх поколінь. Далі у добірці 24 каналу дізнайтеся, кого з культурних діячів світ втратив протягом цього року.

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На початку року в одному з готелів Орландо знайшли тіло відомого комедіанта й зірку сіткому "Повний дім" Боба Сагета. Тоді причини смерті не повідомили, але слідів насильницької смерті чи зловживання наркотиків правоохоронці не знайшли. На час смерті стендап-коміку було 65 років.



Боб Сагет / Фото Getty Images

У січні 2022 року помер відомий італійський бізнесмен і засновник модного дому Cerruti 1881 – Ніно Черутті. Чоловікові був 91 рік. Кутюр'є помер в одній з лікарень П'ємонту, куди його госпіталізували для проведення операції на стегні.



Ніно Черутті / Фото DPA

А американська акторка Реджина Кінг цього року втратила єдиного сина. 19 січня Ян Олександр-молодший відсвяткував 26-річчя, а вже 21 січня наклав на себе руки. Акторка неодноразово розповідала, що пишається сином, вона глибоко спустошена тим, що він вирішив піти з життя.



Реджина Кінг з єдиним сином Яном, який наклав на себе руки / Фото з інстаграму хлопця

Вранці 21 січня помер комік та актор Луї Андерсон. Він лікувався від раку, а останні дні свого життя провів у клініці в Лас-Вегасі. Йому було 68 років.



Луї Андерсон / Фото Getty Images

Французький актор Гаспар Ульєль був у поїздці з друзями, всі разом каталися на лижах. Але цей відпочинок закінчився трагічно. Після зіткнення з іншим лижником актора госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати його. На час смерті Гаспару було 37 років.



Гаспар Ульєль / Фото Getty Images

Відомий французький фотограф Рене Робер трагічно загинув у Парижі. Він 9 годин пролежав на тротуарі й помер через переохолодження. Ймовірно, він втратив свідомість, а потім не мав сил встати. Митець пішов життя у 84-річному віці.



Рене Робер / Фото з твітеру Мішеля Момпонте

Про смерть культового кутюр'є Тьєррі Мюглера стало відомо 23 січня. Йому було 73 роки. Точну причини смерті легендарного дизайнера не повідомляють, але відомо, що він помер "за природних причин".



Тьєррі Мюглер / Фото Getty Images

Режисер фільму "Мисливці за привидами" Айван Райтман помер у віці 75 років. Це сталося в Каліфорнії. Останні хвилини життя чоловік провів у своєму домі, з найріднішими, але причина його смерті невідома.



Айван Райтман / Фото Getty Images

Культова фанк-співачка і колишня дружина відомого джазового виконавця Майлза Девіса Бетті Девіс закінчила життєвий шлях 9 лютого 2022 року. Артистці на момент смерті було 77 років, вона померла з природних причин.



Бетті Девіс / Фото Getty Images

Британський музичний продюсер Джамал Едвардс несподівано пішов з життя 20 лютого 2022 року. Чоловікові був лише 31 рік. Едвардс співпрацював з такими зірками як Ріта Ора, Джессі Джей, Ед Ширан і багатьма іншими. Мати продюсера повідомляла, що причиною його смерті стала раптова хвороба.



Джамал Едвардс / Фото з інстаграму продюсера

Лідер популярного гурту The Wanted Том Паркер помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням. У нього була пухлина мозку. Про смерть 33-річного артиста повідомила його дружина, з якою він має двох дітей.



Том Паркер / Фото з інстаграму Келсі Паркер

Про пандемію коронавірусу в Україні в час війни, здавалося б, забули, але вона продовжує забирати життя людей. Саме від COVID-19 в одній з лікарень Франції помер оскароносний композитор Вангеліс Папатанасіу. Йому було 79 років.



Вангеліс / Фото tanea.gr

Голлівудський актор і продюсер Рей Ліотта помер уві сні, коли був у Домініканській Республіці, де знімав новий фільм "Небезпечні води". На час смерті чоловікові було 68 років. Раптова смерті зірки "Славних хлопців" приголомшила світ. Невідомо, що стало її причиною.



Рей Ліотта / Фото з інстаграму актора

Французький актор Жан-Луї Трентіньян помер у віці 91 року. Як зізналась його дружина, зірковий чоловік помер "мирно, від старості, у себе вдома, в Гарі, в оточенні своїх близьких".



Жан-Луї Трентіньян / Фото imdb

Американський актор, зірка "Той, що біжить по лезу" Джо Теркел помер у Санта-Моніці, що в Каліфорнії. Йому було 94 роки. Актор пішов з життя у лікарні, однак точної причини смерті не повідомляють.



Джо Теркел / Фото imdb

Також цього року пішов з життя автор головної теми "Джеймса Бонда" – композитор Монті Норман. Він помер від нетривалої хвороби на 95-му році життя.



Монті Норман / Фото "Слух"

Зірка легендарного фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан також помер цього року. Він пішов з життя у Лос-Анджелесі у віці 82 років. Причину смерті сім'я актора не повідомила.



Джеймс Каан / Фото Кіноріум

Також у 2022 році померла акторка фільму "Матриця: Революція" Мері Еліс. У 85 років вона пішла з життя у своїй квартирі на Мангеттені.



Мері Еліс / Фото The Hollywood Reporter

У віці 83 років помер американський актор, оперний співак та бізнесмен Пол Сорвіно, відомий своїми ролями мафіозі у "Славних хлопцях" та сержанта поліції в "Законі та порядку". Він пішов з життя через хворобу, з якою боровся декілька років.



Пол Сорвіно / Фото Кіноріум

У віці 73 роки не стало знаменитої актриси Олівії Ньютон-Джон. Всесвітню популярність їй принесла роль старшокласниці Сенді у фільмі "Бріолін", де вона зіграла разом із Джоном Траволтою. З 1992 році вона боролася з раком молочних залоз. Акторка померла у своєму каліфорнійському ранчо в оточенні сім'ї та друзів.



Олівія Ньютон-Джон / Фото Paris Match

Японський модельєр Іссей Міяке помер у 84-річному віці. Він пішов з життя через хворобу, з якою боровся 2 роки.



Іссей Міяке / Фото Pinterest

Американська актриса Денні Дауз померла у 64-річному віці через ускладнення від тяжкої форми менінгіту. Зірка "Району Беверлі-Гіллз" кілька днів провела в комі і лікарі не давали жодних прогнозів на одужання.



Деніз Дауз / Фото з інстаграму акторки

Також пішов із життя режисер фільмів "Троя" та "Ідеальний шторм" Вольфганг Петерсен. Знаменитого німецького сценариста не стало у віці 81 року. Причиною його смерті став рак підшлункової залози.



Вольфганг Петерсен / Фото Ruetir

8 вересня світ сколихнула звістка про смерть королеви Єлизавети II. Цей день став потрясінням для королівської родини. Вранці палац повідомляв про погіршення старну здоров'я Її Величності. Тоді всі рідні терміново виїхали у Балморал, що у Шотландії, де королева проводила канікули.

Ввечері того ж дня стало відомо про смерть Єлизавети II. Після цього була запущена "операція" під назвою "Лондонський міст".

Похорон королеви відбувся 19 вересня у Лондоні. З Її Величністю прощався увесь світ, люди збиралися на вулицях Лондона, щоб провести королеву в останню путь. Її поховали у Віндзорському замку у каплиці Святого Георгія поруч з чоловіком та її татом, матір'ю та сестрою. Згодом з'явилося офіційне свідоцтво, в якому сказано, що королева померла від "старості".



Королева Єлизавета II / Фото Getty Images