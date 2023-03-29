Експідопічна Потапа звинуватила його в домаганнях: що відомо про артистку і що каже репер

Потап часто втрапляє в скандали і тепер додався ще один. Днями співачка GIP C, яка колись працювала з продюсером, звинуватила репера в тому, що він схиляв її до інтиму. Дівчина вирішила поділитися скандальною історією напередодні релізу свого треку. Сам Потап поки не коментує ситуацію.

Що відомо про скандал з Потапом

Нещодавно співачка, справжнє ім'я якої Катерина Горбань, заявила, нібито, Потап пропонував їй непристойні речі в обмін на успішну музичну кар'єру. Проте дівчину звинуватили в хайпі, передає 24 Канал.

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Так, вона припустила, що її взяли в шоу-бізнес на продюсерство Потапа, бо "щось чесалося в штанях".

Як інакше пояснити наші "великі" розмови в неробочий час, вночі, з лисим Альошою (Потапом – 24 Канал)? Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в гурті?". Він каже: "Прямо перпендикулярно". Я кажу: "Я взагалі-то приїхала знімати мірки". Він каже: "Може, щось інше поміряєш?",

– переповіла діалог виконавиця.

Водночас, за її словами, на спільних зустрічах з Настею Каменських репер поводився так, нібито нічого не відбувається.

Співачку звинуватили у хайпі

GIP C повірили далеко не всі. Користувачі в мережі вважають, що артистка просто намагається хайпувати на імені відомого артиста. Крім того, дівчина днями якраз випустила пісню про розлучення Потапа та Насті.

У публічних людей життя показ, у цьому сенс їхньої публічності – інтерес аудиторії. Лех (Потап – 24 Канал), а чому б не розповісти і про цей момент із життя? Я розумію, ти одружений, соромишся, але добре, що була і є я. Я все пам'ятаю. Хотілося більше деталей викласти у треку,

– написала співачка в описі до пісні.

Новий трек GIP C про Потапа: відео

Але на заяви про хейт співачка відповіла, нібито в неї є докази своїх слів. Однак поки що вона не збирається їх оприлюднювати. "Якщо я захочу далі йти, то будуть підтвердження і злиті листування", – пригрозила виконавиця.



Коментарі GIP C щодо скандалу з Потапом / Скриншот з її інстаграму

Дівчина заявила, що є й інші артистки

Через якийсь час співачка GIP C знову записала скандальне відео про репера. Вона наголосила, що в жодному разі не збиралася хайпувати на цій історії.

Проте пояснила, що хоче розкрити правду про продюсера. Вона також додала, що не лише їй репер робив схожу пропозицію, а й іншим артисткам. Утім, їхні імена GIP C не стала розкривати.

Я намагаюся донести історію про те, що є "впливова" людина, яка користувалася і користується своєю популярністю для шантажу, робить гидкі й мерзотні речі стосовно мене, інших артисток,

– заявила вона.

Співачка в сторіс розповіла, чому раніше мовчала про те, що нібито стала жертвою харасменту, коли була учасницею гурту NZK та співпрацювала з Потапом. За її словами, вона боялася це робити через погрози.

Артистка наголосила, що в Україні вона б не наважилася розповісти про цей скандал. Наразі ж GIP C перебуває у США, тож нічого їй не завадило це зробити. "Я знаю, що правда вилізе. Правда завжди збирається шматочками. Чому лише зараз? Тому що далеко, тому що погрожували, в Україні я б мовчала далі. Дівчата, хлопці десятиліттями мовчать… Я така не одна", – заявила Євгенія.



Відповідь співачки на "довге замовчування" / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Потап наразі не коментує скандал

Репер Потап, який зараз сидить за кордоном, досі не прокоментував цей скандал. Чи дійсно це правда, чи вигадка задля хайпу – поки важко зрозуміти. Дружина співака Настя Каменських теж не висловилася про заяви підопічної Потапа. Проте нагадаємо, що в мережі ще з грудня ходять чутки про розлучення пари.

Додамо, що нещодавно Потап осоромився через трек під назвою "Волонтер". Багато артистів були обурені новою піснею репера. Наприклад, бандуристка Марина KRUTЬ була жорсткішою та назвала самого репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном".

Крім того, співзасновник проєкту "Леви на джипі" Андрій Лузан "наїхав" на репера за втечу в Барселону, а також за брехню про MOЗGI/ "Що, Льошо, як Барса? Як відпочив? Я знаю багато інсайтів стосовно того, що відбувалося в MOЗGI, і як вони там пересувалися… Трошечки є розчарування", – сказав він.