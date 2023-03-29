Українська блогерка Анна Алхім знялась у подкасті з чоловіком Анни Трінчер Олександром Волошиним. Під час розмови вони згадували про те, що нібито не можна вказувати людям, якою мовою розмовляти. Анна Алхім після цього заявила, що досі слухає російські треки.

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Блогерка Алхім слухає російську музику й спонсорує окупантів

"Я слухаю російські пісні в машині", – з усмішкою сказала Алхім. Олександр запитав у неї, чи не прослуховує вона треки на стрімінгових майданчиках.

"Я не знаю, що таке стрімінгові майданчики... Я слухаю на Apple Music, звичайно", – відповіла зірка інстаграму.

Волошин запитав, чи знає блогерка, що таким чином спонсорує окупантів, а її діяльність у підтримку ЗСУ таким чином просто знецінюється. "Так!" – відповіла Алхім, але виправилась: "Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати це?".

Після пояснення Олександра про те, як працюють стрімінгові платформи, Анна зізналась, що не знала, що можна спонсорувати Росію через прослуховування пісень. Хоч додала, що бачила безліч прохань у мережі не слухати російську музику.



Алхім не розуміє, як можна спонсорувати росіян через музику / Скриншот з відео

Пояснимо, російські виконавці зароблять гроші зі стрімінгових майданчиків – за прослуховування їхніх пісень на офіційних платформах їм "капають" кошти. Очевидно, що артисти платять податки, спонсоруючи казну своєї країни. Російська влада, своєю чергою, використовує гроші громадян не для розвитку країни, а на ракети, якими бомбить мирних українців. Українські зірки масово закликають не слухати російську музику та не спонсорувати окупантів.

У мережі розкритикували Алхім

Позиція блогерки щодо мови та музики викликала обговорення у мережі. Хтось подякував Анні за чесність, а інші шоковані її заявами:

"Я не знаю як її можна дивитись, слухати та фанатіти. Це просто жесть";

"Немає слів… Ця людина не змінюється.️ Поки такі люди є, то змін в нашій країні не буде";

"Це якийсь сюр, шкода, що такі люди несуть в маси свої безглузді тупі репліки, а інші такі ж необізнані це підхоплюють і думають, що це ок";

"Я наче почала трошки деградувати, поки дивлюсь, треба терміново вимикати";

"І сидить з гербом України на кофті";

"Шкода, що такі як вона, навіть не розуміють, що роблять";

"Дно пробито";

"Пропоную їй скинутись на квиток додому в рашку";

"Давайте СБУ її здамо".

Зауважимо, Анна Алхім ще у 2020 році позитивно висловлювалась про Путіна, називавши його "красунчиком". Потім вона показувала відео, на яких плаче через ракетні обстріли. Її критикували через "перевзування" й швидку зміну позиції.