Ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська. Головною ідеєю стала "дошка ганьби", яку збирає видання "Детектор медіа".

До слова Не жертвуватиму собою в ім'я чогось чи когось, – Настя Івлєєва пояснила, чому мовчить про війну

На сайті зібрані усі докази мовчання або заперечення російської агресії серед медіаперсон з України та Росії. Серед них знайшлось місце артистам, блогерам та політичним діячам. Під кожним користувач сайту зможе побачити, як саме коментувала або ж ні людина події, що відбуваються в Україні.

До "чорного списку" серед українських зірок та блогерів потрапили:

Блогерка і ведуча Регіна Тодоренко

Співачка Ані Лорак

Пропагандистка Сніжана Єгорова

Співачка Анна Asti

Репер Джиган

Співак Artik

Співачка Марі Краймбрері

Співачка Анна Сєдокова

Співачка Світлана Лобода

Співачка Таїсія Повалій

Естрадний співак Вадим Казаченко

Блогерка Софія Стужук

Підприємиця Юлія Привалова

Блогерка Олєчка Фомочка

Блогерка Тетяна Поп

Політичні діячі з України:

Нестор Шуфрич

Євген Мураєв

Тетяна Монтан

Олена Бондаренко

Михайло Міщанюк

Ілля Кива

Юрій Дудкін

Олексій Калініченко

Богдан Гіганов

Увесь список, зокрема щодо росіян-пропагандистів або "мовчунів", дивіться на сайті theylovewar.com.