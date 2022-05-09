Персона нон грата: Кіркорову заборонили в'їзд до Латвії на безстроковий період.

Російським артистам Кіркорову, Винокуру, Петросяну й Вінер-Усмановій заборонили в'їжджати до Латвії на безстроковий період.

Росіян продовжують ізолювати від всього прогресивного світу. Цього разу стало відомо про заборону в'їзду до Латвії російським артистам.

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Кіркоров більше не приїде до Латвії

9 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заборонив в'їзд до країни чотирьом російським артистам. Серед них:

Філіп Кіркоров,

Володимир Винокур,

Ірина Вінер-Усманова,

Євген Петросян.

На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Євгена та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії,

– повідомив міністр.

До того ж заборона на в'їзд є безстроковою, тож, ймовірно, персони нон грата більше ніколи не зможуть приїздити у Латвію.

Хто ще заборонив в'їзд Кіркорову

Наприкінці квітня Естонія заборонила в'їзд Філіпу Кіркорову, але також і Поліні Гагаріній. Ці зірки "відзначилися" підтримкою путінського режиму та війни, тож 5 років не зможуть приїжджати до балтійської країни.

Литва ще у січні 2021 року Кіркорову на 5 років заборонила в'їзд до країни через відвідини окупованого Криму. Тоді артист намагався оскаржити рішення, але програв апеляцію.

Як Кіркоров підтримує війну

Російський співак Філіп Кіркоров вперто мовчав про війну, розв'язану Росією. Він порушив мовчання лише тоді, коли його "подруга" Оксана Марченко попросила звільнити чоловіка – лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. У дописі він говорив про так звані "катування" та "нелюдське відношення" до колабораціоніста. Однак ні словом не згадав про українців, яких вбивають росіяни.

Також він немов забув усіх друзів-українців. Він ніяк не реагував на повідомлення Камалії, посварився з давнім товаришем Володимиром Остапчуком та ігнорував Олю Полякову, з якою ще кілька років тому обіймався на концертах.