Міністерство внутрішніх справ Литви внесло російського співака Філіпа Кіркорова у список "нев'їзних". Заборона вступила у дію 19 січня 2021 року і її термін складає 5 років. Виконавець не зможе потрапити в Литву через відвідини окупованого Росією Криму.

Днями у МВС та Департаменті у справах міграції Литви висловили пропозицію заборонити в'їзд російському артисту через його гастролі на Кримському півострові, який перебуває під окупацією Росії. У відомстві обіцяли розглянути таку заяву і вже 19 січня стало відомо, що Кіркоров наступні 5 років не зможе потрапити в Литву. Про це повідомляють на сайті МВС Литви.

До слова Кіркорову хочуть заборонити в'їзд у Литву через виступи в Криму

Чому Кіркорову заборонили в'їзд у Литву

Як пояснили у місцевому МВС, Кіркоров потрапив у чорний список нев'їзних артистів "через виправдання окупації Криму". На думку чиновників, співак не лише порушує закони України, а й "свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет держави", а також виправдовує агресивну політику чинної влади Росії.

Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не можна терпіти ні в одному демократичному суспільстві. Наша позиція щодо таких виконавців – однозначна, тому сумнівів щодо внесення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб не виникло,

– прокоментувала рішення голова МВС Агне Білотайте.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попросив внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова до списку іноземців, яким заборонено в'їжджати у країну. На його думку, Кіркоров заперечував територіальну цілісність України, перебуваючи у Криму, і цим самим виправдовував агресивні дії Росії. Чиновник також зазначав, що участь Кіркорова в концертах у Криму "істотно шкодить національній безпеці Литви".

Реакція Росії

У МЗС Росії вже відреагували на заборону та засудили "репресивне ставлення до артистів" з боку уряду Литви. Як повідомляють у російському агенстві ТАСС, російські чиновники переконані, що вони є свідками того, як "культура використовується нечистоплотними литовськими політиками для викорінення доброго ставлення до Росії".

Сам Філіп Кіркоров жодним чином не відреагував на заборону в'їзду у Литву.