Українська телеведуча Маша Єфросиніна кілька разів зверталась до росіян. Вона зізналась, що зараз бачить хоч і невелике, але зрушення серед населення країни-агресора.

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Маша Єфросиніна про російських зірок

Ведуча зауважила, що бачить більше чітких проукраїнських позицій від деяких російських зірок.

Комусь знадобився час для ухвалення цього рішення. Хтось виїхав, щоб його не закрили на 15 років, знайшов собі безпечне місце і валив звідти свою позицію. Я бачу, що люди, які розуміють, вони почали говорити,

– сказала Єфросиніна.

Ще одним доказом цього зрушення є те, що у шоубізнесі на Росії почався розкол та постійні сварки й розбірки.

"Сильні срачі: а ви з нашими чи з вашими, ви поїхали, а ми залишилися. А ви там, а ми тут. А срачі подібного рівня це ж і є ознака того, що вони всі розуміють свою моральну деградацію. Вони приймали рішення підтримати режим гавнапутіна абсолютно свідомо, боячись за свої дупи, за свої гроші. А зараз вони розуміють, що ці гроші скоро будуть цінністю не більше, ніж папір туалетний. І все, що залишається людині, яка прийняла бік зла – це просто каналізувати це зло в інших людей. І оці публічні срачі – це перша ознака того, що вони, гади, все розуміли", – підкреслила зірка.

Чи зможуть росіяни "відмитися" від війни

Маша Єфросиніна пригадала, що для того, аби німцям пробачили Другу світову війну, довелось чекати десятки років. Тоді як з Росією ситуація в рази гірша.

Те, що відбувається в Україні – це найкривавіша різня, найкривавіший геноцид за 68 днів. Мені здається, за останнє сторіччя, скільки росіяни будуть відмиватися від того, розуміли вони чи не розуміли… Сто років знадобиться,

– вважає телеведуча.

"Хіба що, якщо зараз хтось не зайде до бункера, не розчохлить пістолета і не скаже: "Ось тобі, с*ка, від всього російського народу куля поміж очей". Ця людина стане героєм і, можливо, реабілітує якусь частину росіян перед всім світом", – додала вона.