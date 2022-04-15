Відома українська співачка Камалія у перші дні повномасштабної війни зверталась до росіян з проханням повпливати на рішення свого президента. Також вона писала російським колегам, зокрема, "забороненому" артисту Філіпу Кіркорову.

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Камалія хотіла зв'язатись з Кіркоровим

Виконавиця зізналась, що після її повідомлень артисту, ймовірно, він колишню подругу заблокував.

Він на мене підписаний. Я на нього теж підписана. І в інстаграмі, і у фейсбуці. Усі дивилися мої ефіри. Він аж ніяк не відреагував. Взагалі ніяк. Пізніше я написала. Надіслала фото. Теж нічого. А зараз я взагалі не можу знайти у своїх контактах його телефон. Я не знаю чому. Просто зник,

– розповіла Камалія.

Також співачка додала, що розмовляла з російськими журналістами. Вони начебто вірять Камалії, але керуються страхом.

"Вони всі розуміють, вони всі вірять мені, але кажуть: "Ти ж розумієш, нас тут просто посадять на 15 років, ми не можемо говорити правду як ви". Знаєш, коли вони масово почнуть отримувати повідомлення про смерть чоловіків та синів… Я думаю, довго приховувати це все та мовчати керівництво Росії не зможе", – зауважила зірка.

Зараз вони приховують, але ще трохи, і більше не зможуть це робити. Не зможе Путін так довго приховувати всі свої злочинства. Правда все одно відкриється. Але хотілося б, щоб це сталося якомога раніше. Тому що вже так званий "братський" народ ненавидить один одного,

– підсумувала Камалія

Хто ще зв'язувався з Кіркоровим